Wulgarny napis na Taczaka. Wydarzenie i tak się odbędzie

My kibice Pogoni Szczecin oświadczamy, że nie mamy nic wspólnego z tym bazgrołem. Ktoś perfidnie się pod nas podszywa, próbując skłócić nas wewnętrznie. Na naszym stadionie jest miejsce dla każdego, prawaka, lewaka, geja, księdza, katolika, żyda, muzułmanina. Ważne by miał Pogoń w sercu.

Kiedys kradli ale ci obecnie to lupia Polskę i Polakow nachalnie bez ograniczen i to całymi rodzinami gdzie doprowadzili kraj do katastrofy ekonomicxnej, gospofarczej i politycznej zarówn krajowej i zagranicznej.. Tak właśnie rzadza te tluste koty jak nazywa ich sam prezes pis

jak to było szanuj bliźniego swego jak siebie samego i inne przykazania itd. a nie czekaj ,dziwne narodowi socjaliści nie lubią socjalistów , a co ma wspolnego sportowa spółka akcyjna z tymi napisami? ktos ma zgode na wykorzystnanie nazwy klubu i miasta Szczecin na te bohomazy ?

było ładne graffiti, po co to zniszczyli?!

Ścieki w buźkach strajku kobiet nie przeszkadzały? Jak to u lewactwa! Obłuda do obrzydzenia!

Myślący

2021-09-02 14:42:41

Wulgarny napis??? To jakie są te pokroju ***** ***? One wrażliwych oczek nie rażą? A może ten dłuższy: ***********? No nie rażą, bo to takie swojskie u was!