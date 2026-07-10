Wszystko na sprzedaż. Nowa obrona Alt Buchholz

Uniwersytet Szczeciński wystawił na sprzedaż teren kluczowy dla zachowania dzikiej natury Starego Bukowa - Alt Buchholz, czyli obszar objęty ochroną przyrodniczą, ujęty w Systemie Zieleni Miejskiej oraz w granicach użytku ekologicznego „Dolina strumienia Grzęziniec". Nie komentuje publicznej burzy, jaką tym wywołał i nie odpowiada na żadne pytania w tej kontrowersyjnej sprawie zanim... Pan Rektor nie wróci z urlopu wypoczynkowego.

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To unikatowy teren na północy Szczecina, niejako odzyskany przez naturę. Do objęcia ochroną w formie rezerwatu przyrody - jak postulowali lokalni mieszkańcy i społecznicy, szczecińskie środowiska naukowe oraz Zieloni. Natomiast formalnie to niezabudowana działka o powierzchni ponad 10,2 ha, nieruchomość bez obciążeń, jaka została podarowana Uniwersytetowi Szczecińskiemu lata temu przez Skarb Państwa. To porośnięty dziką roślinnością użytek ekologiczny - Dolina strumienia Grzęziniec, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wkrzańska". Dopuszcza na tej działce (nr 10/6) zabudowę jedno- oraz wielorodzinną wraz z usługami.

Publiczny sprzeciw i mediacja ze strony władz miasta powstrzymały pierwszą próbę sprzedaży - sprzed dwóch lat - tego cennego przyrodniczo terenu. Uniwersytet Szczeciński unieważnił postępowanie w tej sprawie. Teraz - czyli w okresie wakacyjnym - znów ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości. Tyle że z niższą - o niemal 4 mln złotych - ceną wywoławczą: 46 249 968 zł brutto.

- Można się było spodziewać, że Uniwersytet Szczeciński znów się zachowa jak spekulant: przez Skarb Państwa darowany na cele statutowe teren będzie chciał opchnąć deweloperom. To nie jest OK. To nie jest przyzwoite. Ten przetarg, jeżeli nie zostanie unieważniony, przyniesie uczelni tylko wstyd, publiczne potępienie oraz brudne pieniądze - komentował Artur Krzyżański, miejski aktywista z Północnego Szlaku Widokowego oraz jeden z głównych obrońców Alt Buchholz. - Jeszcze wczoraj czytałem statut US: w celach statutowych nie ma ani słowa na temat spekulacji ziemią.

Mimo fali protestów sprzed dwóch lat nie został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego - wciąż dopuszcza na terenie opodal ul. Wkrzańskiej zabudowę. Miasto nie zdecydowało się na wymianę działek ani z KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - również obdarowany przez Skarb Państwa gruntem w rejonie Alt Buchholz) ani z US - jak oczekiwano. Natomiast został uchwalony - pod koniec czerwca br. - nowy Plan Ogólny Miasta Szczecin. I w nim również nie zabezpieczono przed zabudową obszaru d. Alt Buchholz.

- Jako Radni przyjęliśmy Plan Ogólny, ze względu na dobro ogółu, aby nie uchybić obowiązującym terminom i nie blokować możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalania nowych planów miejscowych. Mamy jednak też obowiązek dbać o ład przestrzenny i zieloną infrastrukturę miasta. Ponieważ plan ogólny jest aktem prawa miejscowego i nadrzędną podstawą do sporządzania przyszłych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), kluczowe jest skorygowanie obecnego kierunku przeznaczenia tych terenów. Najwłaściwszą i optymalną formą ochrony tego terenu jest jego całkowite wyłączenie z funkcji mieszkaniowych i objęcie ochroną prawną przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody poprzez powołanie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Alt Buchholz” - w interpelacji skierowanej do prezydenta Szczecina zwrócili uwagę radni: Ewa Jasińska i Wojciech Kępka (Koalicja Obywatelska).

Przypomnieli także: „Teren ten, dawnego folwarku Alt Buchholz (Stare Bukowo) - mimo postulatów i wieloletnich protestów mieszkańców, organizacji społecznych oraz radnych- został sklasyfikowany w strukturze zamkniętego katalogu jako strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową (strefa zamieszkania). Funkcja mieszkaniowa w tym obszarze to realne zagrożenie nieodwracalnego zniszczenia starodrzewu, istniejącego ekosystemu, a także stanowisk chronionych gatunków fauny i flory (np. płazów takich jak kumaki czy mrówka rudnica, na stanowiska której natrafiono przy budowie Trasy Północnej). Dopuszczenie w tym miejscu intensywnej lub nawet kameralnej zabudowy deweloperskiej doprowadzi do fragmentacji i dewastacji tej bezcennej enklawy bioróżnorodności Północnego Szczecina. Ponadto powstanie osiedla zniszczy popularny szlak spacerowy realizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO), łączący ul. Wkrzańską z Wieżą Gocławską. (...) Uwagi zgłaszane do Planu Ogólnego, w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, nie zostały wzięte pod uwagę. A Mieszkańcy Szczecina jednoznacznie opowiadają się za ochroną Alt Buchholz".

Dlaczego US zdecydował się ponownie na kontrowersyjną sprzedaż - ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego - nieruchomości przy ul. Wkrzańskiej w Szczecinie? Jaki organ uczelni zdecydował o tej sprzedaży? Dlaczego ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w okresie wakacyjnym, po zakończeniu roku akademickiego? - pytaliśmy US.

- Ze względu na urlop wypoczynkowy Pana Rektora, odpowiedź na pytania prześlemy w poniedziałek - odpowiedziała Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 13.07.2026 r.

Arleta NALEWAJKO

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