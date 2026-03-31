Ponad 70 milionów na remonty akademików Uniwersytetu Szczecińskiego

Fot. Agata Jankowska

Szczecińska uczelnia otrzymała dofinansowanie na generalne remonty domów studenckich oraz pomieszczeń dydaktycznych. O szczegółach inwestycji opowiedzieli Waldemar Tarczyński - rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Marcin Kulasek - minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek - wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Sejmu RP oraz wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek podczas konferencji prasowej w poniedziałek 30 marca.

REKLAMA

Inwestycja obejmie przebudowę i dostosowanie przeciwpożarowe Domu Studenckiego nr 2 (Al. Boh. Warszawy 74), Domu Studenckiego przy Al. Wojska Polskiego 107-109, przebudowę i termomodernizację budynku Wydziału Nauk Społecznych (ul. Ogińskiego 16/17). W ramach inwestycji niemal ukończono remont budynku akademika "Portowiec" (DS nr 4) przy ul. Podgórnej 26.

Inwestycja obejmie remonty pokoi, sal dydaktycznych, budowę stref relaksu, siłowni i wielu innych udogodnień dla studentów.

- To jest wyjątkowy dzień, ponieważ pierwszy raz w czterdziestoletniej historii Uniwersytetu Szczecińskiego pozyskaliśmy środki na remont wszystkich swoich akademików. To są decyzje pana ministra Wieczorka z 2024 roku i obecnego pana ministra Kulaska, który trzyma pieczę nad tymi inwestycjami. Nigdy dotąd nie było czegoś takiego. Były drobne pieniądze na remonty, wymiany. To jest kompleksowy remont. To jest kwota blisko łącznie 70 mln zł na akademiki i na pomieszczenia dydaktyczne - powiedział rektor Waldemar Tarczyński. - Te akademiki nie były w najlepszym stanie - podsumował W. Tarczyński.

Łącznie uniwersytet będzie dysponował ponad 1 tys. miejsc w akademikach na 13,5 tys. studentów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnił, że poprawa bazy mieszkaniowej studentów i budowa nowych akademików to jeden z priorytetów resortu.

- Oprócz normalnych programów ministra, z których między innymi skorzystał Uniwersytet Szczeciński, uruchomiliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i Bankiem Gospodarstwa Krajowego dodatkowy program, w którym to na ten rok jest ponad 400 milionów złotych. Zainteresowanie tym programem jest ogromne, więc to pokazuje, że nie tylko resort, ale cały rząd stawia na budowę nowych akademików i modernizację tych starych po to, żeby studentów jeszcze bardziej zachęcić do tego, żeby chcieli się uczyć, kształcić dalej, żeby zdobywać wiedzę - powiedział minister Marcin Kulasek.

Dzięki wsparciu rządu w Polsce powstanie w sumie 3200 miejsc w akademikach w całej Polsce.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 31.03.2026 r.

Agata Jankowska

REKLAMA