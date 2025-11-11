Zmarł prof. Benon Zbigniew Szałek

Fot. Facebook/Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

5 listopada 2025 roku w wieku 77 lat zmarł prof. dr hab. Benon Zbigniew Szałek – wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitny naukowiec, pedagog i członek środowiska politologicznego Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Profesor Benon Zbigniew Szałek urodził się 3 listopada 1948 roku w Szczecinie. Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 1977 roku uzyskał stopień doktora. Habilitował się na Uniwersytecie Szczecińskim w 1987 roku, a w 1996 otrzymał nominację profesorską w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Od 1985 roku był związany z Uniwersytetem Szczecińskim, pełniąc funkcje adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Był założycielem i kierownikiem Katedry Logistyki, a następnie Zakładu Heurystyki oraz Zakładu Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego. Przez niemal cztery dekady współtworzył rozwój szczecińskiego środowiska naukowego i dydaktycznego.

Profesor Szałek był autorytetem dla wielu pokoleń studentów. Jego dorobek, niezależność myślenia i otwartość intelektualna pozostaną trwałą częścią historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 14 listopada o godz. 13 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

