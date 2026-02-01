Niedziela, 01 lutego 2026 r. 
Wszystkie linie kolejowe w regionie są przejezdne

Data publikacji: 01 lutego 2026 r. 11:51
Ostatnia aktualizacja: 01 lutego 2026 r. 13:30
Fot. Anna Gniazdowska  

Jak informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ruch pociągów trakcją elektryczną po obu torach między Świnoujściem a Szczecinem Dąbiem jest już możliwy na całej trasie. Wszystkie linie kolejowe w regionie są przejezdne.

- Od poniedziałku ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych walczyły całymi dniami i nocami ze skutkami bezprecedensowego zjawiska pogodowego - informuje Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. - W terenie pracowały pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe. Skuto lód na setkach kilometrów sieci trakcyjnej oraz na dziesiątkach rozjazdów. Przywrócono ruch pociągów trakcją elektryczną na wielu ważnych liniach w regionie.

Ł.T

 

