Akcja „Bezpieczny przejazd” w Stargardzie. Ostrzeżeń nigdy za wiele

Pracownicy PKP PLK oraz Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie przypominali w piątek kierowcom o przepisach obowiązujących na skrzyżowaniach torów z drogami.
Ambasadorzy bezpieczeństwa działali na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Żybułtowskiej w Stargardzie. Wręczali kierowcom ulotki, przypominali jak uniknąć tragedii na torach i jak zachować bezpieczeństwo. Mówili też o żółtych naklejkach z alarmowymi numerami telefonów, pod które należy dzwonić, gdy zobaczymy zagrożenia na przejazdach bądź na nich utkniemy.
