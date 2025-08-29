Akcja „Bezpieczny przejazd” w Stargardzie. Ostrzeżeń nigdy za wiele [FILM]

Fot. i film Wioletta Mordasiewicz

Pracownicy PKP PLK oraz Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie przypominali w piątek kierowcom o przepisach obowiązujących na skrzyżowaniach torów z drogami.

Ambasadorzy bezpieczeństwa działali na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Żybułtowskiej w Stargardzie. Wręczali kierowcom ulotki, przypominali jak uniknąć tragedii na torach i jak zachować bezpieczeństwo. Mówili też o żółtych naklejkach z alarmowymi numerami telefonów, pod które należy dzwonić, gdy zobaczymy zagrożenia na przejazdach bądź na nich utkniemy.

Więcej informacji na filmie.

(w)



