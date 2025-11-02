Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym [GALERIA, FILM]

W dniu Wszystkich Świętych mieszkańcy Szczecina wyruszyli na Cmentarz Centralny, aby złożyć kwiaty i znicze na grobach swoich krewnych i przyjaciół. Fot. Agata Jankowska

Cmentarz Centralny jest dziś miejscem, na które przybywają szczecinianie, aby odwiedzić groby swoich bliskich. W dniu Wszystkich Świętych odbywają się także coroczne kwesty na organizacje pozarządowe, w których udział biorą wolontariusze, a także znani szczecinianie - ludzie kultury, polityki, mediów.

W szczecińskiej nekropolii od rana panuje spory ruch. Przybywa ludzi, którzy chcą zapalić znicz na grobie swoich bliskich, pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów narodowych lub krzyżem, który stoi nieopodal jednego z wejść do cmentarza. Tam, każdego roku, stoi dziesiątki zniczy zapalonych za zmarłych.

Miedzy grobami krzątają się ludzie: sprzątają ostatnie liście, które spadły z drzew, zostawiają kwiaty, zapalają znicze swoim zmarłym krewnym. Panuje nastrój zadumy, ciszy, refleksji. Zdarzają się momenty wzruszenia. Wspomnienie tych, którzy zmarli, może być szczególnie dojmujące.

1 listopada Cmentarz Centralny staje się także miejscem szczególnych akcji. Organizacje pozarządowe prowadza kwesty na rożne cele. Należą do nich hospicja - św. Jana Ewangelisty oraz Zachodniopomorskie Hospicjum dla dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Wolontariuszy tych organizacji można było spotkać na niemal całym terenie nekropolii. Hospicjum św. Jana Ewangelisty ma swoje stoisko naprzeciwko głównej bramy cmentarza.

- Zbieramy datki zarówno na ogród zimowy, jak i sprzęt medyczny - tego zawsze brakuje - mówi Agnieszka Goch, koordynatorka wolontariatu w hospicjum.

Darczyńcy mogą otrzymać gadżety - magnesy, kalendarze, jest też poczęstunek dla wolontariuszy, wśród których jest mnóstwo młodzieży.

Swoje stoisko ma także Fundacja Dać Wytchnienie, która zajmuje się wsparciem dla opiekunów osób chorych i niesamodzielnych. Fundację wspierał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. W bramie Cmentarza Centralnego kwestowało także Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego, które zajmuje się przede wszystkim odnawianiem historycznych nagrobków zasłużonych dla Szczecina postaci, a także działalnością edukacyjna i popularyzatorską. Wspierały ich między innymi takie osoby, jak Joanna Osińska i Ryszard Kotla. Wolontariusze zbierali również pieniądze na renowację pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza". Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin zbierał fundusze na upamiętnienie polskich bohaterów Polskiego Podziemie Niepodległościowego, organizację uroczystości, wykładów czy renowację pomników i tablic, oraz na działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Stowarzyszenie Katyń Szczecin zbierało na renowacje pomnika upamiętniającego zabitych przez Sowietów polskich wojskowych w Katyniu w 1940 roku. Zbiórce towarzyszyła wystawa na temat ofiar Katynia, których rodziny osiadły na terenie Pomorza. ©℗

Tekst, film i fot. Agata Jankowska

