Bezpieczeństwo w trakcie Wszystkich Świętych [GALERIA]

Nad bezpieczeństwem szczecinian podczas Wszystkich Świętych czuwają funkcjonariusze szczecińskiej i zachodniopomorskiej policji. Fot. Agata JANKOWSKA

1 listopada w dzień Wszystkich Świętych szczecinianie wybrali się na Cmentarz Centralny. Od rana wokół cmentarza panuje ogromny ruch, a z każdą minutą ludzi przybywa. W tym dniu (jak i 2 listopada) nad bezpieczeństwem mieszkańców Szczecina czuwa szczecińska i zachodniopomorska policja.

Kontrola ruchu drogowego, konne patrole policji, funkcjonariusze patrolujące teren cmentarza w mundurach i w cywilu. Dziś i jutro Cmentarz Centralny jest i będzie pod ochroną polskich służb.

- Przede wszystkim my dbamy o bezpieczeństwo osób, które odwiedzają groby swoich bliskich dzisiaj od godzin porannych do zakończenia dnia jutrzejszego. Zwiększona jest ilość patroli zarówno na cmentarzach, ale także w okolicach cmentarzy całego województwa zachodniopomorskiego. Nie chciałbym konkretnie zdradzać liczby, natomiast pewnikiem jest to, że jest to o wiele bardziej zwiększona ilość niż ma to miejsce na co dzień - zarówno patroli składających się z policjantów umundurowanych, jak też policjantów po cywilnemu. Należy pamiętać, że przez te dwa dni, ten szczególnie gorący okres na terenie całego województwa pełni służbę patrol sekcji lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jesteśmy nie tylko nad tymi najważniejszymi drogami, czyli autostradą A6, drogą S6 ekspresową, czy też S3, ale także staramy się pojawiać w jak największej ilości cmentarzy naszego województwa. Można tam przejechać - tłumaczy mł. asp. Piotr Jaworski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na szczecińskim cmentarzu działają konne patrole policji. Funkcjonariusz KWP prowadza również specjalna akcję dla seniorów.

- Przede wszystkim cmentarz centralny w Szczecinie wyróżnia się tym, że tutaj pełnią służbę patrole konne. Koń daje nam przewagę, bo nie możemy wjechać tutaj sprzętem ciężkim, więc jest to o wiele bardziej bezpieczne i szybsze przede wszystkim narzędzie do przemieszczania się policjantów. Pamiętajmy także o tym, żeby nosić ze sobą odblaski. Dzisiaj my - zarówno zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, ale także policjanci ruchu drogowego - wręczają odblaskowe opaski. To jest podstawowe narzędzie do zapewnienia nam bezpieczeństwa - mówi mł. asp. Piotr Jaworski. - W szczególności wręczamy je seniorom. Pamiętajmy, aby ich używać, założyć na górną część naszego ciała, bądź po prostu na nogę, czy też używać odblaskowych elementów swojej garderoby, tak aby być bezpiecznym. Dajmy kierowcom szansę na to, żeby dostrzegli nas z większej odległości.

Jak podkreśla rzecznik prasowy KWP w Szczecinie, w sobotę rano sytuacja na cmentarzach była stabilna.

- Jeśli chodzi o akcję Wszystkich Świętych 2025 jest spokojnie i trzymamy kciuki, żeby tak zostało do końca tej akcji i żebyśmy nie odnotowali żadnych zdarzeń zarówno w ruchu drogowym, czy też zdarzeń kryminalnych, na przykład kradzieży - powiedział.



Porządku i ruchu drogowego wokół cmentarza pilnują także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariuszy wspierają ponadto uczniowie Liceum Mundurowego nr VII w Szczecinie. KMP zaleca, aby w tym dniu dobrze zaplanować wizytę na cmentarzu. Policja prosi, aby w miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej. Pozwoli to uniknąć korków i problemów z parkowaniem. Osobom podróżującym autami zaleca się, aby nie zostawiały w pojazdach wartościowych przedmiotów na widoku (torebki, telefony, dokumenty). Szczególnie aktywni w okresie Wszystkich Świętych są kieszonkowcy.©℗

Agata Jankowska

