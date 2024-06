Wspomnienie. Kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Oczki (1932 – 2024)

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na wieczną wachtę odszedł kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Oczki, długoletni pracownik Polskiej Żeglugi Morskiej, absolwent między innymi Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Pływał na różnego rodzaju jednostkach – począwszy od żaglowca i okrętów wojennych, gdzie zdobywał pierwsze marynarskie szlify, poprzez statki rybackie, a skończywszy na statkach marynarki handlowej.

Kazimierz Oczki urodził się 12 listopada 1932 roku w Aleksandrowie Kujawskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum, Liceum Księży Salezjanów i po zdaniu matury w 1949 roku został przyjęty do Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni – szkoły, która przygotowywała przyszłe kadry marynarskie i oficerskie. W 1950 roku odbył praktykę na „Darze Pomorza". Następnie zdał egzaminy na Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, po której ukończeniu został skierowany do Marynarki Wojennej w Gdyni. Tam odbył praktykę na okrętach i otrzymał stopień podporucznika MW.



W roku 1953 rozpoczął pracę na trawlerach (były to m.in. „Merkury”, „Wielki Wóz”, „Bocian”) w Przedsiębiorstwie DALMOR w Gdyni na stanowisku asystenta szypra- kapitana. Jednak przygoda z rybołówstwem nie trwała długo, bo już w 1954 roku trafił do Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, z którą związał się na wiele lat.

Pierwszym statkiem szczecińskiego armatora, na którym pływał, była „Jedność Robotnicza”. W następnych latach awansował – najpierw na III, a potem na II oficera.



W latach 1966 – 1971 pracował jako starszy pilot w Kapitanacie Portu Szczecin – Świnoujście. W 1971 roku wrócił do PŻM jako I oficer. Rok później uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Na tym stanowisku pracował do roku 1993. Statki na których pływał, to m.in. słynny rudowęglowiec „Sołdek”, „Ziemia Lubelska”, „Ziemia Lubuska”, „Ziemia Gdańska”, „Powstaniec Styczniowy”, „Uniwersytet Jagielloński”, „Kopalnia Kleofas”, „Busko Zdrój”, „Kudowa Zdrój”.



Do ostatnich dni aktywnie uczestniczył w spotkaniach Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej – najpierw w Gdyni, a później w Szczecinie. Przez kilka lat uczęszczał również na zajęcia organizowane dla seniorów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz na zajęcia Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora.



Kapitan Kazimierz Oczki był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką honorową Zasłużony Pracownik Morza.

Jego pogrzeb odbędzie się w środę (26 czerwca) o godz. 11.45 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

(ek)