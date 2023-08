Zmarł Bogdan Kondratt (1942 -2023)

Fot. Helena Kwiatkowska

Był legendą szczecińskiej TVP. Montażystą z niebywałym talentem i doświadczeniem. Garnęli się do niego dziennikarze, operatorzy, młodsi koledzy, którzy zaczynali pracę jako montażyści i redakcyjna młodzież, która korzystała z jego wiedzy i podpowiedzi. Wiadomo było, że materiał, który wychodził spod jego ręki, musi być dobry. Nawet wtedy, gdy szczególnie młodzi dziennikarze, nie za bardzo wiedzieli, co zrobić z dopiero co przywiezionymi z miasta newsami, interwencjami, reportażami. Pomagał, tłumaczył i wykazywał się przy tym niezwykłą wręcz cierpliwością. Poza tym, że był wspaniałym fachowcem, był także po prostu dobrym i skromnym człowiekiem.

Bogdan Kondratt zmontował wiele znanych i cenionych reportaży i filmów dokumentalnych, których autorami byli m.in. Andrzej Androchowicz, Władysław Daniszewski, Włodzimierz Kaczmarek, Marek Koszur, Marek Osajda, Ireneusz Paczkowski, Monika Szwaja, Teresa Modelska.

Pogrzeb Bogdana Kondratta odbędzie się w sobotę, 6 sierpnia o godz. 13.

Więcej o tym znakomitym montażyście piszemy w najbliższym, weekendowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”.