"Współpraca będzie owocna". Delegacje czeskiego i polskiego senatu z wizytą w regionie

Delegacja czeskiego senatu na czele z Milosem Vystrčilem oraz polskiego senatu pod przewodnictwem marszałka prof. Tomasza Grodzkiego odwiedziła województwo zachodniopomorskie. Goście uczestniczyli m.in. w inauguracji Forum Biznesowego oraz otwarciu konsulatu honorowego Republiki Czeskiej w Szczecinie.



- Bardzo dziękuje miastu i regionowi za zorganizowanie spotkania - mówił podczas wtorkowej konferencji w Willa Lintza Miloš Vystrčil. - Wierzę, że razem stworzymy dobre warunki do rozwoju biznesu. Ciesze się, że zostanie otwarty konsulat honorowy Republiki Czeskiej w stolicy Pomorza Zachodniego. Szczecin bardzo dynamicznie się rozwija, dba o warunki życia swoich mieszkańców, ale również daje możliwości rozwoju przedsiębiorcom.

Jak zaznaczył przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milos Vystrčil do Szczecina przyjechało z nim pięciu innych senatorów, a to oznacza spore zainteresowanie wizytą i chęć nawiązania nowych kontaktów.

- Wierzę, że nasza współpraca będzie bardzo owocna - puentował Milos Vystrčil.

Z kolei Tomasz Grodzki podkreślał m.in., jak ważne są spotkania i współpraca między polskimi i czeskimi biznesmenami.

- To dla mnie zaszczyt i radość, że w moim rodzinnym mieście mamy okazję gościć wysokiego przedstawiciela zaprzyjaźnionego narodu czeskiego - mówił T. Grodzki. - To jest niezwykle ważna wizyta. Ważną jej częścią jest element gospodarczy, ponieważ pan Milos przyjechał z bardzo mocną grupą biznesmenów, którzy rozmawiają w swoim gronie o tym, jak zwiększyć współpracę. Polska i Czechy w eksporcie i imporcie są partnerami. Biznesmeni ze Szczecina i regionu mogą brać udział w obradach, które zbliżają i pomagają projektować przyszłe przedsięwzięcia. Jestem głęboko przekonany, że przyniosą one pożytek zarówno naszemu regionowi, krajowi jak i Republice Czeskiej.

Głos zabrał również prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Otwarcie honorowego konsulatu Republiki Czeskiej w Szczecinie to ważny moment dla naszych wspólnych relacji - podkreślał. - Kontakty gospodarcze cały czas się rozwijają. Cieszymy się, że w branży logistycznej mamy inwestycje czeskie w Szczecinie, to dobrze wróży dalszemu rozwojowi naszej współpracy.

