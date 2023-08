Wsparcie dla szpitala i PUM. Historyczna chwila i rekordowe środki

Pomorski Uniwersytet Medyczny i SPSK nr 1 w Szczecinie otrzymały w sumie ok. 510 mln zł dofinansowania. Fot. Dariusz GORAJSKI

Plany budowy Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci, które zostanie oddane do użytku na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 to główny powód poniedziałkowej wizyty w Szczecinie nowej minister zdrowia Katarzyny Sójki. Budowa centrum to inwestycja opiewająca na kwotę 297 mln zł, sfinansowanego z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy. Szybko się jednak okazało, że jest także drugi powód: przekazanie dofinansowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kwotę dodatkowych 210 mln zł.

- To informacje istotne dla samego Szczecina, Zachodniego Pomorza, albo i dalej. Pierwsza informacja dotyczy przekazania kwoty blisko 300 mln zł - dokładnie 296,5 mln zł na budowę Centrum Zabiegowego dla Dzieci. To niezwykle istotna inwestycja, która będzie wspierać kompleksowość szpitala klinicznego w Szczecinie. Będzie to centrum, które będzie zwieńczeniem tego co tu już się dzieje - tłumaczyła minister Katarzyna Sójka. W tym ośrodku wykonywane jest wiele wysokowyspecjalizowanych zabiegów, które służą osobom najbardziej wrażliwym, czyli małym pacjentom. Właśnie z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstał w 2019 r. Fundusz Medyczny, który stworzył możliwość wykorzystania w ciągu 10 lat kwoty 40 mld zł. To środki, które będą wspierać właśnie tak ważne i kluczowe projekty.

W nowym centrum mają być wykonywane tak specjalistyczne zabiegi, jak zabiegi replantacji kończyn, zabiegi w obrębie głowy i szyi czy zabiegi dotyczące wad rozwojowych u dzieci, a wiele z nich będzie miało zasięg ponadregionalny. Druga informacja przekazana w poniedziałek przez nową minister, to zwiększenie dotacji na Wieloletni Program Inwestycyjny stworzony przez rząd. To zwiększenie dotacji będzie służyło rozbudowie kompleksu badawczo-medyczno-klinicznego.

- To historyczna chwila dla PUM i Szpitala Klinicznego nr 1. Pani minister podpisała 2 umowy na łączną kwotę 510 milionów zł, to rekordowe środki - mówił Marcin Martyniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - To będą środki wykorzystane przy rozwoju infrastruktury strategicznej. To w tym ośrodku ma powstać nowoczesny blok operacyjny, ośrodek chirurgii jednego dnia czy element bardzo istotny, czyli kwestia związana z opieką nad dziećmi z chorobami rzadkimi. Drugi element to zwiększenie finansowania na Wieloletni Program i\Inwestycyjny. Cały czas diagnozujemy problemy beneficjentów i działamy proaktywnie.©℗

Tomasz TOKARZEWSKI