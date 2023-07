Naukowcy z PUM zidentyfikują ofiary Rzezi Wołyńskiej

Istniała wieś

2023-07-19 18:38:26

Puźniki, ale przestała istnieć, bo przyszli nie żadni nacjonaliści, tylko naród ukraiński, sąsiedzi i wszystkich wyrżneli. Ale to było dawno. 80 lat temu. Dziś zaledwie czczą bandytów, stawiają im pomniki. Do upamiętnienia pomordowanych nie dopuszczają. W Polsce się goszczą, a nasze "ałtorytety" mówią, że to nasi bracia. Ja podziękuję autorytetom i zagłosuję na zdrowy rozsądek. Zagłosuję na Konfederację.