Ul. Niepodległości w Stargardzie do remontu. Przebudowa ruszy jeszcze tego lata

Ta część miasta zyska prawie 2 km nowej jezdni.

Jeszcze tego lata rozpocznie się kompleksowa przebudowa ul. Niepodległości w Stargardzie. Powstanie prawie 2 km komfortowej drogi, chodniki, ścieżka rowerowa, energooszczędne oświetlenie i nowa kanalizacja deszczowa.

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Podpisano już umowę z wykonawcą. Roboty drogowe na ul. Niepodległości wykona firma Stanled ze Stargardu. Całość będzie kosztować ponad 22,3 mln zł.

- W ciągu ul. Niepodległości jest do zrobienia cały pas drogowy - informuje prezydent Rafał Zając. - To oznacza naprawdę duży zakres prac. Kompleksowa modernizacja zdecydowanie ułatwi poruszanie się samochodem w tej części Stargardu. Zyskają również piesi i rowerzyści. Poprawi się ich komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Dodatkowo wyremontowana ulica wpłynie na estetykę tej części naszego miasta.

Przejścia dla pieszych zostaną wyniesione i doświetlone, skrzyżowania przebudowane, a przystanki MPK zmodernizowane.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna zakończyć się latem 2028 roku - zapowiada magistrat.

Tekst i fot. (w)

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