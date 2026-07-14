Ul. Niepodległości w Stargardzie do remontu. Przebudowa ruszy jeszcze tego lata

Jeszcze tego lata rozpocznie się kompleksowa przebudowa ul. Niepodległości w Stargardzie. Powstanie prawie 2 km komfortowej drogi, chodniki, ścieżka rowerowa, energooszczędne oświetlenie i nowa kanalizacja deszczowa.
Podpisano już umowę z wykonawcą. Roboty drogowe na ul. Niepodległości wykona firma Stanled ze Stargardu. Całość będzie kosztować ponad 22,3 mln zł.
- W ciągu ul. Niepodległości jest do zrobienia cały pas drogowy - informuje prezydent Rafał Zając. - To oznacza naprawdę duży zakres prac. Kompleksowa modernizacja zdecydowanie ułatwi poruszanie się samochodem w tej części Stargardu. Zyskają również piesi i rowerzyści. Poprawi się ich komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Dodatkowo wyremontowana ulica wpłynie na estetykę tej części naszego miasta.
Przejścia dla pieszych zostaną wyniesione i doświetlone, skrzyżowania przebudowane, a przystanki MPK zmodernizowane.
- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna zakończyć się latem 2028 roku - zapowiada magistrat.
Tekst i fot. (w)