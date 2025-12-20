Wrócił ruch na ul. Panieńskiej, ale nie na długo..

Od piątku na okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przywrócony został ruch na ulicy Panieńskiej w rejonie Trasy Zamkowej.
Zmiany obowiązują od piątku 19 grudnia od ok. godziny 10 do 15 stycznia 2026 roku do godziny 20. Ich zakres obejmuje: udostępnienie dla ruchu zjazdu biegnącego obok Trasy Zamkowej w kierunku ulicy Panieńskiej, udostępnienie dla ruchu ulicy Panieńskiej oraz udostępnienie fragmentu PPN Trasa Zamkowa.
Po 15 stycznia wykonawca wróci do zasadniczych rozbiórek łącznic, a to oznacza ponowne zamknięcie zjazdu, ul. Panieńskiej oraz PPN Trasa Zamkowa do czasu, aż prace rozbiórkowe nie będą kolidować z bezpieczeństwem.
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
(k)