Trwa modernizacja Trasy Zamkowej

Najwięcej postępu w pracach widać na górze obiektu.

Trwają prace modernizacyjne na Trasie Zamkowej w Szczecinie. Ekipy budowlane działają równocześnie na jezdni i pod konstrukcją obiektu. Szykują się kolejne zmiany w organizacji ruchu.

- Wykonywane jest zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Na kolejnych odcinkach trwają prace związane z natryskiwaniem izolacji czy montażem dylatacji. Instalowane są bariery ochronne i słupy oświetleniowe, odnawiane są powłoki malarskie. Jednocześnie prowadzone są naprawy podpór, przęseł i ścian oporowych – wykonywane jest m.in. uszczelnianie rys i pęknięć.

Wraz z kolejnymi etapami robót nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Od piątku 3 października zamknięta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca z ulicy Nabrzeże Wieleckie w kierunku placu Żołnierza Polskiego.

Przypomnijmy - całe zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 (Trasa Zamkowa, nitka wyjazdowa) wraz z dojazdami do obiektów. Prace polegają m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie, m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Generalnym wykonawcą jest spółka NIWA Szczecin. Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. (K)