Wtorek, 04 listopada 2025 r. 
Modernizują Trasę Zamkową. Trwa układanie nawierzchni [GALERIA]

Data publikacji: 04 listopada 2025 r. 10:43
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2025 r. 12:26
Modernizują Trasę Zamkową. Trwa układanie nawierzchni
 

Trwa modernizacja Trasy Zamkowej w Szczecinie. Prowadzone są prace związane z układaniem warstw bitumicznych i przygotowaniem nawierzchni do odtworzenia jezdni. Równolegle odbywają się roboty naprawcze i zabezpieczające konstrukcję obiektu.

- Wykonywanie mas bitumicznych to jeden z kluczowych etapów modernizacji obiektu, który stanowi przygotowanie do zakończenia głównych robót konstrukcyjnych i odtworzenia nawierzchni jezdni na aktualnie remontowanej części nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Jednocześnie prowadzone są naprawy powierzchni betonowych podpór, ścian oporowych i przęseł. Wykonawca realizuje również prace przy betonowaniu płyty chodnikowej, montażu wpustów mostowych i dylatacji.

Od środy 5 listopada wprowadzone będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Władysława IV na wjeździe do ulicy św. Floriana – odcinek znajdujący się przy parkingu pod Trasą Zamkową. (K)

Komentarze

Róbta drogie
2025-11-04 11:48:13
aby było po czym z spier...ać !

