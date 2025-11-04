Modernizują Trasę Zamkową. Trwa układanie nawierzchni [GALERIA]

Trwa modernizacja Trasy Zamkowej w Szczecinie. Prowadzone są prace związane z układaniem warstw bitumicznych i przygotowaniem nawierzchni do odtworzenia jezdni. Równolegle odbywają się roboty naprawcze i zabezpieczające konstrukcję obiektu.

- Wykonywanie mas bitumicznych to jeden z kluczowych etapów modernizacji obiektu, który stanowi przygotowanie do zakończenia głównych robót konstrukcyjnych i odtworzenia nawierzchni jezdni na aktualnie remontowanej części nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Jednocześnie prowadzone są naprawy powierzchni betonowych podpór, ścian oporowych i przęseł. Wykonawca realizuje również prace przy betonowaniu płyty chodnikowej, montażu wpustów mostowych i dylatacji.

Od środy 5 listopada wprowadzone będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Władysława IV na wjeździe do ulicy św. Floriana – odcinek znajdujący się przy parkingu pod Trasą Zamkową. (K)

