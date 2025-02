Sprawcy rozboju zatrzymani. Pięć osób pobiło nastolatka

Pięć osób podejrzanych o rozbój na 17-letnim chłopaku zatrzymała szczecińska policja. Decyzją sądu cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu, a jedna nieletnia do ośrodka socjoterapii.

Podczas popołudniowej służby funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pobiciu młodego mężczyzny.

- Z uzyskanych informacji wynikało, że sprawcy użyli wobec niego gazu pieprzowego, bili go po twarzy, przewrócili na ziemię i zabrali mu telefon komórkowy - relacjonuje Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji. - Policjanci natychmiast udali się we wskazany rejon, gdzie na jednym z parkingów zauważyli pięcioosobową grupę młodych osób odpowiadających rysopisowi sprawców. Do wsparcia wezwano dodatkowy patrol umundurowanych funkcjonariuszy.

Policjanci potwierdzili, że trzy kobiety i dwóch mężczyzn brało udział w napaści na 17-latku, który został przewieziony do szpitala. Cała grupa została zatrzymana i doprowadzona do jednostki policji. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno, którzy po zebraniu materiału dowodowego przedstawili wszystkim zatrzymanym zarzuty rozboju.

Sąd, po zapoznaniu się z dowodami, zdecydował o zastosowaniu wobec dwóch kobiet i dwóch mężczyzn trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Natomiast wobec 15-latki, która również brała udział w napaści, orzeczono trzymiesięczny pobyt w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. (K)