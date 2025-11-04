Gdy widzisz nieobyczajne zachowanie. Policja apeluje o reakcję

Policja nie otrzymała żadnych zgłoszeń o tym incydencie na kąpielisku. fot. Anna GNIAZDOWSKA

Jednego z naszych czytelników oburzył widok grupy mężczyzn, którzy zachowywali się nieobyczajnie na terenie kąpieliska Głębokie w Szczecinie. Jednak nikt sprawy nie zgłosił do odpowiednich służb, choć zachowanie biegających i kapiących się nago użytkowników kąpieliska jest niedopuszczalne i traktowane jako wykroczenie.

Pisaliśmy o sprawie w artykule pt. „Golasy na miejskim kąpielisku”. Otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, który był świadkiem, jak grupa mężczyzn w wieku 35-40 lat wybiegała z sauny, po czym nago wskakiwała do wody. Zdarzenie miało miejsce na kąpielisku Głębokie 19 października.

- Nie było żadnych zgłoszeń o tym zdarzeniu w Komisariacie Policji Szczecin Pogodno, do dzielnicowej też nie wpłynęły takie sygnały - informuje nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy KMP w Szczecinie. - Podczas weryfikacji zgłoszeń, także przyległych ulic Zegadłowicza, Kupczyka, Kąpieliskowej od 01 stycznia 2025 roku, nie stwierdzono, aby któreś z odnotowanych zgłoszeń pasowało do opisanego zdarzenia. Ponadto apelujemy, aby wiedzę o niepokojących zdarzeniach, czy też czynach niezgodnych z prawem przekazywać bezpośrednio policjantom lub też pod numerem alarmowym 112, a nie tylko w postach na mediach społecznościowych.

Opisane przez naszego czytelnika zachowanie traktowane jest jako nieobyczajny wybryk.

- W przypadku ewentualnej odpowiedzialności mowa o art. 140 Kodeksu Wykroczeń (nieobyczajny wybryk) - kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany - podaje nadkom. Anna Gembala. ©℗

(aj)

