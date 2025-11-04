Gdy widzisz nieobyczajne zachowanie. Policja apeluje o reakcję

Wtorek, 04 listopada 2025 r. 
Data publikacji: 03 listopada 2025 r. 18:42
Ostatnia aktualizacja: 03 listopada 2025 r. 19:02
Policja nie otrzymała żadnych zgłoszeń o tym incydencie na kąpielisku. fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Jednego z naszych czytelników oburzył widok grupy mężczyzn, którzy zachowywali się nieobyczajnie na terenie kąpieliska Głębokie w Szczecinie. Jednak nikt sprawy nie zgłosił do odpowiednich służb, choć zachowanie biegających i kapiących się nago użytkowników kąpieliska jest niedopuszczalne i traktowane jako wykroczenie. 

Pisaliśmy o sprawie w artykule pt. „Golasy na miejskim kąpielisku”. Otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, który był świadkiem, jak grupa mężczyzn w wieku 35-40 lat wybiegała z sauny, po czym nago wskakiwała do wody. Zdarzenie miało miejsce na kąpielisku Głębokie 19 października.

- Nie było żadnych zgłoszeń o tym zdarzeniu w Komisariacie Policji Szczecin Pogodno, do dzielnicowej też nie wpłynęły takie sygnały - informuje nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy KMP w Szczecinie. - Podczas weryfikacji zgłoszeń, także przyległych ulic Zegadłowicza, Kupczyka, Kąpieliskowej od 01 stycznia 2025 roku, nie stwierdzono, aby któreś z odnotowanych zgłoszeń pasowało do opisanego zdarzenia. Ponadto apelujemy, aby wiedzę o niepokojących zdarzeniach, czy też czynach niezgodnych z prawem przekazywać bezpośrednio policjantom lub też pod numerem alarmowym 112, a nie tylko w postach na mediach społecznościowych.

Opisane przez naszego czytelnika zachowanie traktowane jest jako nieobyczajny wybryk.

 - W przypadku ewentualnej odpowiedzialności mowa o art. 140 Kodeksu Wykroczeń (nieobyczajny wybryk) - kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany - podaje nadkom. Anna Gembala. ©℗

Komentarze

Wacek
2025-11-03 21:05:59
Przecież na kąpielisku działa sauna. Wchodzenie do sauny odbywa się bez stroju a później chłodzenie w jeziorze. Jedynie powinni robić to po zmroku aby nie było gapiów.
Wocia
2025-11-03 20:29:24
Obywatel miał no... W Skandynawii to norma, tylko u nas nagość to zaraz dzikie porno dla ubogich...
wybryk
2025-11-03 20:21:03
Takich wybryków to mamy na mieście co dzień.
Piotr
2025-11-03 20:10:44
Tusk z Marchewką ogłosili właśnie koniec budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Umowa z inwestorem została zerwana! No I co? Oszusci i klamcy!

