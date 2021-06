WOPR zainaugurowało sezon. 15 nowych ratowników

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zainaugurowało sezon letni 2021. W piątek przekazany został ratownikom skuter wodny zakupiony w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. - Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu - przekonuje Jacek Kleczaj, prezes zarządu szczecińskiego WOPR-u.

W trakcie wydarzenia przysięgę złożyło piętnastu nowo przyjętych ratowników. Prezydent Piotr Krzystek wręczył im legitymacje WOPR.

- Życzę wam, aby wasza służba, która będziecie pełnić upływała w spokoju i miłej atmosferze - zwracał się do nowo wybranych ratowników Jacek Kleczaj, prezes zarządu szczecińskiego WOPR-u. - Tak naprawdę wszystko zależy od waszego profesjonalizmu.

Szczecińskim ratownikom przekazany został skuter wodny zakupiony w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

- W tym roku dzięki wsparciu miasta jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do sezonu - podkreślał Jacek Kleczaj, prezes zarządu szczecińskiego WOPR-u. - Cieszymy się bardzo z nowego sprzętu. Skuter wodny pozwoli nam jeszcze szybsze dotarcie do osób poszkodowanych. To typowy sprzęt do akcji a nie patroli. Dzięki temu ludzie korzystający z akwenów wodnych w Szczecinie będą mogli czuć się bezpieczniej.

