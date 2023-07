Wołyń. Stajemy dzisiaj tutaj, wołając o prawdę i pamięć [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Osiemdziesiąta rocznica Rzezi Wołyńskiej w Szczecinie została upamiętniona na Cmentarzu Centralnym. Podczas uroczystości pod pomnikiem Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939 - 1947 mówiono o historii, ale i o aktualnym stanie relacji polsko - ukraińskich.

- W "krwawą niedzielę" 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonały zaplanowanego, skoordynowanego, w bezwzględny sposób przeprowadzonego ataku na polski miejscowości pod hasłem "Śmierć Lachom" - mówił wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann. - Otaczano wsie, by nikt się z nich nie wydostał. Dokonano okrutnych rzezi i zniszczeń. Ludzie ginęli od kul, pił, kos, wideł, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Po dokonaniu mordów wsie palono tak, aby jeżeli ktoś ocalał albo zdołał uciec, nie mógł się tam ponownie osiedlić, żeby Polacy nie mogli w tych miejscach na nowo zamieszkać.

Wicewojewoda przypomniał, że niedziela jako dzień uderzenia na Polaków została wybrana nieprzypadkowo. Polacy szli wtedy na msze, gromadzili się w świątyniach. Skupieni w jednym miejscu stawali się łatwiejszym celem dla napastników. Mateusz Wagemann stwierdził, że liczba ofiar jest trudna do oszacowania. Podaje się, że na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków. Brak ekshumacji i identyfikacji nie pozwala jednak na podanie precyzyjnych liczb.

- Kwestia ekshumacji i godnego pochówku ofiar jest jedną z najważniejszych kwestii, jakie powinniśmy sobie stawiać w przyszłych relacjach polsko - ukraińskich - ocenił wicewojewoda zachodniopomorski. - Niewątpliwie relacje polsko - ukraińskie wkroczyły w nowy etap. Pamiętamy wydarzenia ubiegłego roku: Ukraina zaatakowana przez Rosję, exodus, gigantyczna pomoc udzielana Ukraińcom przez Polaków i państwo polskie. W sposób naturalny w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy to jest dobry czas, żeby wracać 80 lat wstecz, żeby dokonywać rozliczenia zbrodni. Mówi się o nowym pojednaniu polsko - ukraińskim. Tylko czy prawdziwe pojednanie może być budowane z pominięciem prawdy historycznej?

Wicewojewoda dostrzega gesty dobrej woli ze strony Ukraińców - jak udział prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we wspólnej mszy w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Ocenia je jednak jako niewystarczające.

Wołając o prawdę i pamięć

- Stajemy dzisiaj tutaj, wołając o prawdę i pamięć - powiedział prof. Sebastian Ligarski ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. - Dzięki tym, którzy ocaleli i dają świadectwo, wiemy już bardzo dużo. Dalej wytrwale będziemy świadectwa tamtego czasu zbierać, nagrywać, publikować.

Podczas uroczystości na Cmentarzu Centralnym pojawił się także świadek Rzezi Wołyńskiej, pan Mieczysław Brocki. Mówił, że szczątki naszych przodków rozsiane są po całej wschodniej Ukrainie.

- W mojej rodzinie Ukraińcy wymordowali 25 osób - opowiadał. - Siekierami, tłuczkami od ziemniaków. Rozbijali głowy. Była jedenasta wieczorem, gdy zaczęli strzelać z karabinów maszynowych. Wszystko się spaliło. Ani jedna chałupa nie została. Sąsiedzi to robili. A baciuszka w cerkwi mówił im: "Wszystko jest dobrze. Musicie być stanowczy, wybić Polaków. Wszystko, co jest tutaj, będzie wasze". Było okropnie. Niemcy przyjechali. Załadowali nas na wozy i zawieźli do miasta. Tam potem brali po 50 osób do wagonów i wieźli te osoby w nieznane.

"Ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców"

Z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk napisali orędzie, w którym przeczytamy: "Po odkryciu masowych grobów w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu rozumiemy, jak ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców, ekshumacja ofiar i uszanowanie ich prawa do godnego pochówku".

W niedzielę Andrzej Duda i Wołodymyr Zełeński spotkali się przed katedrą rzymskokatolicką w ukraińskim Łucku, gdzie wzięli udział w mszy świętej w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Razem zostawili znicze przed ołtarzem w katedrze.

Mimo tego aktu dobrej woli, sprawa Wołynia pozostaje zadrą w stosunkach polsko - ukraińskich. Polski rząd oczekuje od Ukraińców przede wszystkim tego, że umożliwią nam przeprowadzenie ekshumacji na większą skalę. Część ukraińskich elit uważa - wbrew faktom - że to, co zdarzyło się na Wołyniu, nie było ludobójstwem, lecz starciem Ukraińskiej Powstańczej Armii i Armii Krajowej, i obie strony popełniały zbrodnie wojenne.

Polityka pamięci polskiego rządu nie podoba się także części Polaków. Gdy prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze "Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy", pojawiły się głosy, że to za mało asertywny komunikat. Do tego tweeta nawiązywali ludzie, którzy przyszli we wtorek na Cmentarz Centralny z hasłami "Andrzej Duda sługus Zełeńskiego" czy "To nie były "ofiary Wołynia". To były ofiary ukraińskich morderców".

Przy tych kontrowersjach wszystkie ważne siły polityczne w naszym kraju są zgodne: w wojnie z Rosją Ukrainie należy pomagać, bo jest to polska racja stanu.©℗

Alan Sasinowski