Wołyń. Pamiętajmy

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. To 80. rocznica tragicznych wydarzeń.

Uroczystości w Szczecinie rozpoczną się o g. 12 na Cmentarzu Centralnym pod Pomnikiem Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939 - 1947. Na g. 18 zaplanowano mszę św. pod przewodnictwem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego w szczecińskiej katedrze.

Rzeź wołyńska to ludobójstwo, którego na Polakach dopuścili się ukraińscy nacjonaliści, w części przypadków przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej, na terenie byłego województwa wołyńskiego II RP. Kulminacja mordów miała miejsce latem 1943 roku. Dokładnej liczby ofiar nie znamy. To ok. 50-60 tys. Polaków.

O genezie rzezi wołyńskiej przy okazji dyskusji o upamiętnieniu jej ofiar w Szczecinie ówczesny szef szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, dr Paweł Skubisz, mówił "Kurierowi" tak:

– Upraszczając to na potrzeby naszej rozmowy, należy stwierdzić, że Ukraińcy z organizacji OUN-B (czyli frakcji Stepana Bandery w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) uznali za konieczne dokonanie „oczyszczenia” Kresów Południowo-Wschodnich z ludności polskiej i innych mniejszości narodowych, aby stworzyć jednolity narodowo, ukraiński region, który stanowiłby zalążek państwa ukraińskiego. Myślano kategoriami faktów dokonanych. Ziemie zamieszkane tylko przez Ukraińców miałyby przypaść po wojnie w udziale państwu ukraińskiemu. Niewątpliwie na tę decyzję, która zapadła na początku 1943 r., wpłynęły działania niemieckie w stosunku do ludności żydowskiej mordowanej z całą bezwzględnością w 1942 r. przy udziale oddziałów pomocniczych złożonych z Ukraińców. Tam też należy dopatrywać się trudnej do zrozumienia dzisiaj postawy znieczulenia i obojętności na los innych ludzi, a także tej eskalacji nienawiści czy chęci przejęcia ziemi lub gospodarstw swoich sąsiadów, nie-Ukraińców.©℗

