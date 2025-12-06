Sobota, 06 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 4 szczecin
REKLAMA

Wolontariusze wyróżnieni podczas uroczystej gali [GALERIA]

Data publikacji: 06 grudnia 2025 r. 17:43
Ostatnia aktualizacja: 06 grudnia 2025 r. 17:43
Wolontariusze wyróżnieni podczas uroczystej gali
Fot. Piotr SIKORA  

W sobotę 6 grudnia 2025 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się Gala Wolontariatu. Tegoroczne wydarzenie miało wyjątkowy charakter – w 2025 roku obchodzono trzy ważne jubileusze.
 
W tym roku mija 90-lecie krwiodawstwa w Polsce, 80-lecie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim oraz 60-lecie przyjęcia Siedmiu Zasad Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 
- Gala Wolontariatu to okazja do uhonorowania osób, które z oddaniem i bezinteresownością wspierają lokalne społeczności, realizując misję opartą na humanitaryzmie, solidarności i pomocy drugiemu człowiekowi. Wydarzenie od lat promuje ideę wolontariatu i wzmacnia świadomość społeczną w zakresie wartości humanitarnych - informuje Marzena Malanowska, starszy instruktor wydziału organizacyjnego Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Szczecin.  

REKLAMA

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

4 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA