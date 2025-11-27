Forum młodych wolontariuszy. Realnie i lokalnie

Młodzież szkolna z Pomorza Zachodniego mogła zaprezentować swoje działania wolontariackie w ramach IX Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu. Fot. Agata JANKOWSKA

IX Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu odbyło się w środę 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. W tym roku hasło wydarzenia brzmiało: "Realnie, lokalnie". Ideą tej inicjatywy jest spotkanie się młodych wolontariuszy w jednym miejscu, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie swoich działań.

Szyją poduszki dla pacjentów onkologicznych, dbają o groby przed 1 listopada, biorą udział w uroczystościach w trakcie świat narodowych, pomagają seniorom, zwierzętom, osobom z niepełnosprawnościami, współorganizują różne wydarzenia - tym między innymi zajmują się młodzi wolontariusze, którzy tego dnia pojawili się na IX Forum Wolontariatu, aby zaprezentować swoje inicjatywy innym uczestnikom.

- Dzisiaj jestem koordynatorem tego wydarzenia, a tak ogólnie to zajmuję się różnymi rodzajami wolontariatu, czy to w szkole, czy również sam prywatnie chodzę i udzielam się publicznie i społecznie - mówi Oliwier, uczestnik wydarzenia. - Chodzę na różne wydarzenia. Ostatnio 11 listopada składałem kwiaty pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy placu Szarych Szeregów, a 1 listopada sprzątałem groby zapomnianych dzieci. Byłem również na wolontariacie podczas śpiewania pieśni patriotycznych, które było organizowane przez osiedle Drzetowo-Grabowo. Jeżeli jest jakiś wolontariat, to bardzo chętnie i aktywnie chcemy pomagać razem z moją klasą. Myślę, że to uczy nas empatii i odpowiedzialności. Uczy nas życia w społeczeństwie i przyda się nam to po prostu w życiu dorosłym, kiedy będziemy postawieni przed trudniejszymi sprawami. Wtedy będziemy mieli większe możliwości psychiczne - będziemy w stanie się przełamać, ponieważ wolontariat to nie tylko pomaganie, ale również rozmowa z innymi ludźmi i nawiązywanie nowych kontaktów, co też jest bardzo przydatne w życiu.

Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu to przestrzeń dialogu, dzielenia się doświadczeniami, prezentacji dobrych praktyk realizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariusza. To spotkanie młodych ludzi i opiekunów, którzy realnie działają dla lokalnych społeczności. Forum jest tworzone przez wolontariuszy, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. W tegorocznej edycji o swoich działaniach i akcjach wolontariackich opowiedzą reprezentacje 13 szkół z regionu. Współorganizatorem IX Forum Wolontariatu było Stowarzyszenie Polites.

- Uczestnicy mieli też trudny wybór, bo musieli wybrać jedną, dwie akcje, żeby w kilku minutach je przedstawić. To fantastyczne działania, fajne inicjatywy. W wielu miejscowościach w regionie, w szkołach wolontariat działa bardzo dobrze, młodzież robi ciekawe projekty - opowiada Ania Biały z Politesu. - To są też projekty długofalowych współprac, budowania relacji, kontaktów, dzieci i młodzieży z różnymi osobami.

Joanna Biały podkreśla, że młodzież szkolna bardzo chętnie i aktywnie uczestniczy w wolontariacie.

- Nie trzeba ich namawiać. Im się chce. Najfajniej jest, jak trochę odda im się poletko, pozwoli realizować swoje rzeczy. Jak da się troszeczkę zaufania i potem przychodzą nie tylko jako wykonawcy pomysłów czy inicjatyw, ale wychodzą też z czymś swoim. Takie rzeczy też się dzieją - mówi.

Działaczka Stowarzyszenia Polites zachęca do zostania wolontariuszem. Działalność charytatywna ma bowiem wiele pozytywnych stron:

- Wypróbuj wolontariat. Znajdź taki, który Tobie odpowiada, bo możesz działać w wolontariacie w szkole, ale też, jeśli już jesteś w szkole średniej, możesz poszukać czegoś poza, bo tu też są możliwości. Określ, ile czasu możesz na to przeznaczyć, co chcesz robić, żeby to dla Ciebie też było dobre. To ma sprawiać radość, przyjemność, dawać coś dobrego w życiu.

Przez wolontariat młodzi ludzie nabywają przede wszystkim doświadczenia, mają okazję, żeby rozmawiać z ludźmi, działać. Jest to takie mocno życiowe, praktyczne, dziejące się i atrakcyjne. Można razem coś tworzyć. Przede wszystkim młodzi mają też poczucie sprawczości.

Uczniowie uczestniczący w Forum mogli również wziąć udział w warsztatach o niemarnowaniu jedzenia i nadawaniu rzeczom drugiego życia, o tym, jak rozumieć psy i dbać o ich dobrostan, w warsztatach twórczych i wspierających kompetencje wśród rówieśników. ©℗

Agata Jankowska

