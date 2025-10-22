Szukają wolontariuszy, którzy pomogą w nauce

Wolontariusze poszukiwani. Osoby, które chciałyby pomóc w nauce innym, mogą zgłosić się do Stowarzyszenia Polites. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Stowarzyszenie Polites poszukuje osób, które chciałyby w wolnym czasie wesprzeć uczniów w lekcjach. Program "Pierwsza pomoc w lekcjach" działa już z powodzeniem od wielu lat.

Do udziału w projekcie szczecińskiej organizacji zgłosiło się siedem osób.

- Potrzeby są jednak większe - opowiada Katarzyna Michałek ze Stowarzyszenia Polites. - Mieliśmy w czwartek 16 października spotkanie informacyjne, zgłosiło się siedem osób, no i mam nadzieję, że współpraca dojdzie do skutku. Natomiast dalej kilka osób jeszcze by się przydało, patrzę na potrzeby uczniów i one są zawsze duże.

Program "Pierwsza pomoc w lekcjach" polega na udzielaniu pomocy w odrabianiu lekcji i nauce tym dzieciom lub młodzieży, które z jakichś powodów mają problem z danym przedmiotem.

- Z jednej strony jest wolontariusz albo wolontariuszka, osoby, które mogą być w różnym wieku, bo tutaj nie wymagamy 18 lat. Deklarują, że mogą pomóc, podzielić się swoją wiedzą z jakiegoś konkretnego przedmiotu szkolnego - tłumaczy Katarzyna Michałek. - To najczęściej takie przedmioty jak polski, matematyka, angielski lub niemiecki, ale zdarzają się też inne: historia, geografia czy fizyka. Po drugiej stronie mamy uczniów najczęściej szkół podstawowych, którzy potrzebują pomocy, mają zaległości, nie nadążają za programem szkolnym.

Uczniowie spotykają się z wolontariuszami raz w tygodniu przez godzinę dydaktyczną lub zegarową. Osoby, które chciałyby się zgłosić jako wolontariusze, nie muszą być pedagogami czy nauczycielami, wystarczy, że zadeklarują, że posiadają wiedzę z danego przedmiotu.

- Te osoby muszą potwierdzić, że umieją, mogą, czy mają doświadczenia uczenia kogoś czegoś. To może być uczenie swoich własnych dzieci, uczenie swojego rodzeństwa, uczenie koleżanki z klasy, na studiach, dawanie korepetycji prywatnie, wreszcie mogą to być nauczyciele czy też studenci - na przykład pedagogiki - objaśnia Katarzyna Michałek.

Zgłoszenie można wysłać na e-mail: biuro@polites.org.pl, telefonicznie 91 820 47 77 lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 19/205 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Na wstępie wolontariusze wypełniają ankietę zgłoszeniową i rozmawiają z koordynatorem programu. Muszą także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z sądu oraz zostać sprawdzeni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Następnie biorą udział w warsztacie pn. „Wolontariat w pierwszych krokach”.

Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Polites. ©℗

Agata Jankowska

