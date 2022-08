Wojewoda: zła pogoda to dobra wiadomość dla Odry. Na południu województwa brzegi rzeki uprzątnięto

Blisko 30 ton śniętych ryb wybrano w niedzielę z Odry w województwie zachodniopomorskim, z czego 20 ton w samym Szczecinie. To efekt tzw. przyduchy, czyli bardzo niskich poziomów tlenu, które powodowały duszenie się ryb. Mówił o tym na wieczornej konferencji prasowej 22 sierpnia wojewoda Zbigniew Bogucki. Dodał jednak, że w poniedziałek wyłowiono ich już o połowę mniej. Poprawia się sytuacja na południu województwa, a zła pogoda – deszcz i silniejszy prąd – sprzyjają odradzaniu się rzeki.

– Nie myślałem, że tak ucieszy mnie deszcz, ale ta zła pogoda jest znakomita dla warunków tlenowych i to już powoli widać w Odrze – powiedział wojewoda. – Warunki tlenowe właściwie w każdym miejscu, w każdym punkcie ulegają poprawie. W Widuchowej jest naprawdę normalnie, dalej na północ te warunki też się poprawiają, informacja z Gryfina także jest taka krzepiąca. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w samym Szczecinie, przy moście Cłowym, bo tam tlenu jest najmniej, ale i tak dwa razy więcej niż wczoraj – było 0,6, a jest 1,27 mg/l. Obserwujemy też zmiany na jeziorze Dąbie, bo woda nienatleniona przesuwa się na północ, w te obszary, gdzie mamy duże ilości wody natlenionej. I to jest dobra wiadomość, na którą czekaliśmy, więc myślę, że jeśli ta pogoda się utrzyma, jeżeli nie będziemy mieli upałów, jeżeli temperatura wody spadnie, będziemy mieli dodatkowo opady, to nic lepszego nas nie może spotkać.

Pompy napowietrzają rzekę

Wojewoda spotkał się z dziennikarzami nad Kanałem Leśnym w Szczecinie, gdzie pracuje sześc wielkich pomp Państwowej Straży Pożarnej napowietrzających wodę.

– To jest kolejne z siedmiu miejsc, w których zadysponowano już 31 pomp o bardzo dużej wydajności, kilku tysięcy litrów na minutę każda – wyjaśnił Z. Bogucki. – Tutaj ponad 40 tys. l w ciągu minuty jest przetłaczane, co pokazuje, jak olbrzymia praca jest wykonywana. Pomagamy rzece, robimy to, co możemy, ale pogoda jest tu czynnikiem absolutnie decydującym. Wczoraj ponad 20 ton ryb wyciągnięto w Szczecinie, a dzisiaj połowę z tego, bo 10 ton. To też pokazuje, że te warunki się zmieniają, ale też pokazuje ogrom pracy, którą wykonują służby, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, Polski Związek Wędkarski i wszyscy inni zaangażowani. Jutro mają też przyjść z pomocą przy wyciąganiu śniętych ryb wędkarze z Zalewu Szczecińskiego, sami z taką inicjatywą wyszli.

Lepsza woda napływa od południa

Wojewoda wyraził nadzieję, że sytuacja z każdym kolejnym dniem będzie lepsza. Co prawda prognozy pogody wskazują, że za kilka dni mają znowu być wysokie temperatury, ale wtedy dotrze już fala bardziej natlenionej wody z południa, którą można było zaobserwować w poniedziałek w Widuchowej.

– Na południu naszego województwa, tam gdzie obserwowaliśmy najtrudniejszą sytuację, a więc w Widuchowej, Ognicy, gdzie wyciągaliśmy tonami ryby, z tego odcinka rzeki dziś służbom i włodarzom udało się uprzątnąć ten materiał biologiczny, meldują mi, że właściwie mogą kończyć akcję – relacjonował Z. Bogucki, przytaczając SMS, jaki otrzymał od wójta Widuchowej. – To bardzo dobra wiadomość, bo pokazuje, że nasze działania, które prowadzimy już od ponad tygodnia, dają efekty i że przypływa do nas ta lepsza woda. Jest też informacja taka, że są ryby w rzece, jest życie, chociaż doznało olbrzymiego uszczerbku. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, wójtom, burmistrzom, starostom z tego terenu, z powiatu gryfińskiego. Zrobiliśmy tam naprawdę wielką pracę, która była udziałem przede wszystkim służb: strażaków, wojska, kadetów, ale także samorządowców i wszystkich rybaków i wędkarzy, którzy się tam zaangażowali i możemy w jakiejś mierze odetchnąć, że południe województwa jest już w zdecydowanie lepszej formie. Dzisiaj ta walka trwa w Szczecinie. Mam nadzieję, że najbliższe dni będą już bardziej optymistyczne, ale ten optymizm musi być zawsze bardzo umiarkowany i ostrożny, bo przyroda i te wszystkie warunki bardzo mocno nauczyły nas pokory.

Wojewoda zapowiedział, że nadal będzie prowadzone napowietrzanie i oczyszczanie rzeki, by pomóc jej się odbudować.

Dodał też, że w poniedziałek jedno z kąpielisk w Świnoujściu zostało zamknięte z powodu wykrycia bakterii, ale nie jest to w ogóle związane z sytuacją na Odrze.

(ek)

Film: Dariusz Gorajski