Wojewoda o śniętych rybach w Lubczynie: niski poziom złotej algi

Fot: ZUW Szczecin

Działania podjęte przez służby i inspekcje w związku ze śnięciem ryb, które pojawiły się na plaży w Lubczynie były tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego.



Od 18 czerwca strażacy i przedstawiciele Wód Polskich wyłowili blisko 1250 kilogramów martwych ryb: 50 kg 18 czerwca, 100 kg 19 czerwca i najwięcej – około 800 kg wczoraj. Dzisiaj ilość wyłowionych ryb spadła do około 300 kg. Badania próbek wody pobranych 19 czerwca z jeziora Dąbie w Lubczynie dały wartość 39 mln komórek złotej algi na litr, czyli poniżej ilości zagrażającej rybom.



- Aktualnie, poza sytuacją w Lubczynie oraz informacją o martwych małżach w Kanale Stary Kostrzynek nie mamy niepokojących sygnałów. W żadnym miejscu na Odrze nie odnotowano śnięcia ryb, a badania wody w Widuchowej wskazują na bardzo niski poziom złotej algi – mówi wojewoda Adam Rudawski. – Służby i instytucje stale monitorują rzekę i akweny i są gotowe do podejmowania działań, również w weekend. Niepokojące sygnały można zgłaszać całodobowo do dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 91 43 03 342 lub 696 03 11 68 – dodaje wojewoda.



Najnowsze informacje i wyniki badań wojewoda ma przekazać w poniedziałek.





oprac: (rj)