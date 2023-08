Nie jest dobrze z Odrą. Rok temu z rzeki wyławiano setki ton śniętych ryb

Prof. Robert Czerniawski podkreślał: "Odra to jest rzeka, nie droga wodna". Fot. Ryszard Pakieser

"Odra jest jedną z najbardziej zdegradowanych rzek w Europie" - usłyszeliśmy w środę podczas prezentacji Raportu Odrzańskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, wzięli w nim udział eksperci.

- W ubiegłym roku w sierpniu Odra została bardzo poważnie raniona, oglądaliśmy, jak krwawi, również z krwawiącymi sercami - mówił Olgierd Geblewicz. -Po tym roku, ciesząc się, ze katastrofa się nie powtórzyła, nie mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że my jako państwo zrobiliśmy absolutnie wszystko, aby taka katastrofa się nie wydarzyła. Pamiętam żarliwe zapewnienia, że zostaną podjęte wszelkie wysiłki, aby sprawy rzeki uporządkować.

Marszałek zwrócił uwagę, że w górze rzeki nadal przeprowadzane są zrzuty materiałów poprodukcyjnych z fabryk - które w jego opinii nie mają charakteru kontrolowanego. Stwierdził, że wciąż nie ma obiecanego przez rząd w pełni zautomatyzowanego, dostępnego dla ludzi systemu monitoringu pomiarów na Odrze. W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie taki szeroko dostępny monitoring funkcjonuje.

- Odra jest jedną z najbardziej zdegradowanych rzek w Europie - ocenił prof. Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Opowiadając o tym, co doprowadziło do krytycznej sytuacji z sierpnia ubiegłego roku, zauważył, że że parametry fizycznochemiczne , które doprowadziły wtedy do zakwitu złotych alg, teraz wcale nie są lepsze. - Co pomaga wysokiemu stężeniu związków chemicznych? Mały przepływ wody. Nie niski stan wody, tylko właśnie przepływ. Ważne w rzece jest nie to, ile wody jest, ale ile wody przepływa. Do tego dopływ ścieków. Największym trucicielem na świecie są zakłady przemysłowe. W ubiegłym roku zapalnikiem była wysoka temperatura. W tym roku wygląda to inaczej, bo mamy mniejszą ilość dni o długim nasłonecznieniu, co ma wpływ na słabszy rozwój glonów.

Według danych uczonego rok temu Odra straciła połowę wszystkich ryb. Znaleziono 580 ton ryb dryfujących na powierzchni, 145 ton w zaroślach. 300 ton zostało na dnie. Plus straty wśród małych ryb. Tu nie ma precyzyjnych statystyk. Na pewno straty są większe niż 50 ton.©℗

Alan Sasinowski