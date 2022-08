Wojewoda: być może udało nam się przerwać łańcuch wtórnego zakażania Odry

- Odwołuję się do słów pana premiera, który będąc w sobotę w województwie zachodniopomorski mówił, że pomoc finansowa będzie, podobnie jak to było na stronie wschodniej, wtedy kiedy była budowana zapora na granicy polsko - białoruskiej. Wtedy też różne działalności musiały być ograniczone przez mieszkańców terenów przygranicznych. I ta pomoc była. Wtedy dotrzymaliśmy słowa. I tutaj dotrzymamy słowa dla gmin i powiatów nadodrzańskich, dla mieszkańców, których finanse ucierpiały w związku z tą sytuacją - deklarował Z. Bogucki.

- Informacje, które mamy dzisiaj, pokazują, że być może - jeszcze mówię to warunkowo - udało nam się przerwać łańcuch wtórnego zakażenia rzeki i tych kolejnych następujących po sobie niekorzystnych czynników, które powodowały śnięcie ryb - mówił wojewoda. - Najpierw patogen, którego nie znamy, powodował śniecie ryb na południu, niósł falę w kierunku północnym, na teren naszego województwa. Z drugiej strony te masy śniętych ryb, a także skorupiaków, które niosła rzeka, powodowały, że poprzez rozkład dochodziło do wtórnego zakażenia.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Donald Rtęc 2022-08-18 17:53:47 Gdzie jest Donald i jego sztab gdy trzeba ratować Odrę?

@kacza bujda 2022-08-18 17:45:15 Zdecydujcie się na konkretną wersję a wasz poseł też jest autorytetem na miarę Sztabu Kryzsowego Tuska i ekonomii Leszczyny. Czy wyjaśniliście sprawę podstawionego tłumacza i niemieckiej rtęci? Czy spadek PKB w PL jest największy na świecie czy tylko w Europie? Kaczor modli się by opozycja polska była jaka jest bo to daje 3 kadencję. Nawet Berlin załamuje ręce

Kacza PRL-ka 2022-08-18 16:00:01 Między 29 lipca a 10 sierpnia ogromne ilości zasolonej wody miały trafiać do Odry ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego KGHM w Głogowie. Tak wynika z opisywanej przez Magdalenę Kozioł na naszych łamach kontroli, jakiej dokonał legnicki poseł, teraz mamy sól już w Bałtyku i winnych nie będzie , a nawet jak będą to jak w przypadku Warty 7 lat temu winny nie został ukarany :)))

Itd 2022-08-18 14:52:38 Wezcie do sztabu ichtiologa tuska/TW''OSCAR"'/i ta kidawo-leszczyno podobna polak ,Oni sie na wszystkim najlepiej znaja a jak beda mieli watpliwosci to spytaja sie swoich przelozonych z Berlina,

aga 2022-08-18 14:38:04 Trujące algi są powodem śnięcia ryb twierdzą naukowcy z Berlina , niemieccy naukowcy powinni przekazać te informacje do Sztabu Tuska żeby zamienił rtęć na algi i szukał sprawców

xxx 2022-08-18 14:35:02 krzystek gdzie jest ?

wq 2022-08-18 14:21:18 A jak tam Kaczyński, dalej bawi się na grillu w MONie? To podesłać mu na tego grilla śnięte rybki.

hehe 2022-08-18 13:47:58 Bogucki udaje że coś robi. Znalazł się też ten truteń Duklanowski.

Peówa 2022-08-18 12:50:28 Poraszka! Pisie nas zjedzom!

@gospodarze 2022-08-18 12:14:26 Zbierają zdjęcia z Odry padniętych ryb które każe przesyłać ludziom co pracują na Odrze na urzędowe mejle , chyba na podstawie zdjęć mają szacować ile trzeba wypłacić kasy gastronomikom i wędkarzom

"Gospodarze" 2022-08-18 11:39:50 A co robi Geblewicz z Krzystkiem? Na wakacjach!

Tragifarsa 2022-08-18 11:18:06 Politycy "ratujący" środowisko naturalne. Inwektywy sami sobie dobierzcie.

Morświnka 2022-08-18 11:17:52 Gdzie są przedstawiciele samorządowego sztabu kryzysowego Tuska, Polak i Geblewicza bo padnięte trzeba odławiać zanim dojdzie do wtórnych zakażeń? Jak to się mówi wszystkie ręce na pokład. Brakuje też przedstawicieli Zielonych którzy znaleźli czas by chodzić na Wały Chrobrego a padnięte ryby są jednak w Odrze nie na Wałach Chrobrego

Szok! 2022-08-18 11:07:22 Czy to na potrzeby tego spotkania zaciągnęli na wodę cały WOPR ze Szczecina? Szczególnie zaangażowani w zawalczanie katastrofy są przedstawiciele UM, jeden nawet stał z rękami w kieszeniach, bo niby gorąco. Czy to nie jest Pan od szeroko pojętetego bezpieczeństwa? A ile zebrani oczyścili metrów sześciennych wody? 🤨😱. Show must go on🌞.

insta 2022-08-18 10:41:53 Ależ pan wojewoda fotogeniczny.

I coo...?? 2022-08-18 10:41:31 Dwaj Duklanowscy na to z Radnym wlacznie...?? I to tez bedzie Sprawa "bez-przedmiotowa" ??