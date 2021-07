Umowa podpisana. Powstaną parkingi dla lodołamaczy

Siedem miejsc postojowo-cumowniczych oraz nowe oznakowanie szlaku żeglownego pojawi się na Odrze dolnej i granicznej. Umowę z wykonawcą inwestycji podpisało w poniedziałek (12 lipca) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Prace mają potrwać do listopada 2022 roku, a ich głównym wykonawcą została firma AARSLEFF Sp. z o.o. Stanowiska postojowe umożliwią postój lodołamaczy na rzece, przez co nie będzie konieczny powrót jednostek do bazy w toku prowadzonych prac, np. w nocy lub podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. W efekcie akcje będą prowadzone sprawniej, a w wyniku ograniczonej mobilności zmniejszy się emisja CO 2 .

- Dzisiaj podpisujemy umowę na dalbowiska, czyli miejsca postojowe, które będą służyć lodołamaczom w czasie akcji lodołamania. W zależności od sięgania pokrywy lodowej nasze jednostki posuwają się w górę rzeki i żeby załogi czuły się bezpiecznie stworzone zostanie takie miejsce. Warto dodać, że te miejsca postojowe będą ogólnodostępne i będą się mogły nimi poruszać wszystkie jednostki poruszające się Odrzańską Drogą Wodną - mówił Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

– Jak ważne jest to dla naszego bezpieczeństwa pokazała nam ostatnia zima. Możemy śmiało powiedzieć, że lodołamacze uratowały nam życie aktywnie pracując na Dolnej Odrze. Pozwoliło nam to uniknąć sytuacji mocno kryzysowych. Mamy zimy bardzo łagodne, ale zdarzają się momenty, gdy lodołamacze i infrastruktura są niezbędne – dodał Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Nowoczesne miejsca postojowe powstaną na terenie dwóch województw: zachodniopomorskim i lubuskim. W Zachodniopomorskiem będą to trzy lokalizacje: Szczecin (na wys. ul. Kolumba), Osinów Dolny (gm. Cedynia) oraz Zatoń Dolna (gm. Chojna).

- To element, który pozwoli na zrealizowanie wszystkich inwestycji, które lada moment nastąpią, czyli przebudowa mostu w Kostrzynie i mostu w Podjuchach. Udrażniając w ten sposób Odrę i korytarz wodny łączymy Bałtyk z Morzem Północnym - powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Koszt inwestycji to około 16,5 mln zł. Jest ona realizowana w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły przy wsparciu środkami międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy udziale środków Wód Polskich i budżetu państwa.

Ł.T