We wtorek spotkanie w magistracie - Wody Polskie ws. powodzi na Krzekowie

- Apelujemy do urzędu miasta o regulacje przepustów drogowych w mieście. Bez tego choćby same Krzekowo czekają kolejne powodzie - powiedział w przededniu spotkania w sprawie sytuacji cieków w naszym mieście Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Spotkanie ma się odbyć we wtorek w magistracie. Wody Polskie deklarują chęć współpracy, ale jednoznacznie stwierdzają: obecna sytuacja dotycząca wielkości przepustów drogowych jest niedopuszczalna. Ich wielkość nie jest w stanie pomieścić wody z deszczów nawalnych, a nawet bardziej standardowych opadów o dużym natężeniu. Brak zmian w tym zakresie doprowadzi do tego, że sytuacja z początku lipca będzie się powtarzać.

Wody Polskie argumentują i apelują:

- Zabudowa dzielnic dookoła cieków w Szczecinie jest tak wielka, że przy obecnej wielkości przepustów drogowych woda nie może zostać równomiernie rozprowadzona. Doprowadza to do sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie powodziowe

- Od 2016 roku miasto nie ma pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do cieku Bukowa wód opadowych (pozwolenie było wydane na lata 2006-2016)

- Apelujemy do miasta o współpracę w zakresie inwestycji dotyczących cieków na terenach zalewowych

- Kluczową inwestycją staje się w tej sytuacji zwiększenie przekrojów przepustów drogowych, w głównej mierze na Krzekowie, ale też na Gumieńcach, przy wlocie do jez. Słonecznego

– To wielkie zagrożenie dla mieszkańców Krzekowa, Bezrzecza, Gumieniec. Rzeka Bukowa jest przez nas konserwowana i mamy plany bieżącego jej odmulania, ale to nic nie zmieni jeżeli magistrat szybko nie przeprowadzi swoich inwestycji – mówi dyrektor Marek Duklanowski.

Jak tłumaczy dyr. Wód Polskich w Szczecinie, obecnie przekrój przepustów drogowych to zaledwie 0,7 mkw, zaś całe koryto wypełnione po brzegi, jak w czasie dużego deszczu, to 6-9 mkw. Co więcej, same wyloty kanalizacji deszczowej i to tylko te, które należą do szczecińskiego ZWiK, mają łączny przekrój na poziomie 2,1 m2, czyli trzykrotnie większy niż przekrój przepustów drogowych. W konsekwencji woda zostaje zatrzymana na Krzekowie z bardzo ograniczoną możliwością odpływu.

- Dwie, trzy godziny ciągłego dużego opadu powoduje wskutek tych przetamowań, że koryto wypełnione jest po brzegi. Dwa dni po największych opadach na początku lipca mieliśmy taką sytuację, że na Krzekowie woda nadal była bardzo wysoka i wypełniała całe koryto, a niżej na odcinku doprowadzającym wodę do jez. Słonecznego wody było raptem 20-30 cm na dnie koryta. Samo zaś jez. Słoneczne wróciło szybko do normalnego stanu – dodaje.

Wnioski Wód Polskich po inwentaryzacji cieków. „Woda nie miała gdzie uchodzić”

Nawalne deszcze przeszły przez Szczecin 30 czerwca i 1 lipca. Sytuacja była dramatyczna, a wiele ulic Szczecina znalazło się pod wodą. Najpoważniej żywioł dotknął mieszkańców takich dzielnic jak Krzekowo, Bezrzecze, Gumieńce czy Pogodno. Wiele osób zostało narażonych na ogromne straty materialne.

(isz)