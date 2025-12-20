Wodociąg wymieniony, czas odtworzyć nawierzchnię. Na Łokietka kończą prace

Zakończyły się prace związane z wymianą wodociągu na ulicy Łokietka. Ostatnim etapem jest odtworzenie nawierzchni. I w związku z tym w piątek (19 grudnia) rano zamknięta zostanie część od ulicy Ks. Bogusława X do ulicy Kopernika. Roboty potrwają do końca tego weekendu.

– Szybciej niż planowano zakończyły się też prace na odcinku, który w ostatnim czasie przysporzył służbom wielu problemów, a mieszkańcom niedogodności związanych z brakiem wody – przekazuje Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – Od listopada trwała wymiana wodociągu DN150 na odcinku około 170 metrów ulicy Łokietka, w części od ulicy Kopernika do Bogusława. Przyszedł czas na ułożenie nawierzchni, które będzie prowadzone od godzin porannych w piątek i potrwa do końca weekendu.

Na czas zamknięcia jezdni nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 61 i 62 jadące w kierunku SKM Dworzec Główny/Owocowa i Plac Zwycięstwa pojadą po częściowo zmienionej trasie. Wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki,,Plac Kościuszki’’ (10432) i „Łokietka” (10611) dla obu linii.

Autobusy linii 61 jadące w kierunku SKM Dworzec Główny/Owocowa. Od przystanku „Narutowicza” (21014) pojadą przez al. Piastów, plac Kościuszki,

ul. Krzywoustego. Od przystanku „Plac Zwycięstwa” (10741) swoją stałą trasą z pominięciem przystanków „Plac Kościuszki’’ (10432) i „Łokietka” (10611). Autobusy linii 62 jadące w kierunku Placu Zwycięstwa. Od przystanku „Narutowicza” (21014) pojadą do przystanku końcowego przez al. Piastów, plac Kościuszki, ul. Krzywoustego, z pominięciem przystanków „Plac Kościuszki’’ (10432) i „Łokietka” (10611). Na trasie objazdu dla obu linii zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek:,,Plac Kościuszki’’ (10433) – wspólny z liniami 70, 241, 242 i 243 oraz 523 i 524.

