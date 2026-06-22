Rusza remont drogi między Lipnikiem a Rondem 15 Południk. Kierowcy pojadą wahadłem

Drogowcy wejdą dziś pomiędzy Rondo Lipnik a Rondo 15 Południk. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Mieszkańcy Stargardu oraz kierowcy korzystający z drogi powiatowej nr 1704Z muszą przygotować się na utrudnienia. Dziś, 22 czerwca, rozpocznie się kolejny etap modernizacji głównego wjazdu do miasta od strony Szczecina, odcinka pomiędzy Rondem Lipnik a Rondem 15 Południk.

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Prace będą prowadzone pod ruchem, co oznacza, że kierowcy nie zostaną całkowicie pozbawieni przejazdu. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na czas robót pojawią się także zapory i bariery zabezpieczające teren budowy.

– Po przekazaniu placu budowy 22 czerwca, najprawdopodobniej w ciągu tygodnia wykonawca wprowadzi maszyny frezujące – mówił podczas sesji powiatu Wiesław Bączkowski, kierownik sekcji technicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie.

Pierwsze prace mają objąć ścieżkę rowerową. Ruch rowerowy zostanie przeniesiony na wydzielony pas jezdni, co oznacza, że samochody będą poruszać się po zwężonej drodze.

Największe utrudnienia mogą pojawić się w rejonie Ronda 15 Południk. Tam poszczególne odcinki między wlotami ronda będą czasowo zamykane, a ruch będzie prowadzony wahadłowo – również pod prąd. Ruchem zajmie się sygnalizacja świetlna, a w razie potrzeby także osoby kierujące ruchem ręcznie. Modernizacja obejmie ponad kilometr drogi powiatowej nr 1704Z. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie nowej nawierzchni, poszerzenie pasów ruchu do 3,5 metra, przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi około 6 mln zł, z czego 3,4 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Za realizację prac odpowiada firma Strabag. Roboty mają potrwać do końca października, choć najważniejsze prace bitumiczne powinny zakończyć się w około półtora miesiąca. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. ©℗

(w)

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