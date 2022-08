Wkrótce nabór do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”

Rodzice, którzy będą startować w najbliższym czasie do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” mogą skorzystać 24 i 25 sierpnia br. z testowej wersji formularza rekrutacyjnego. Rekrutacja do kolejnego naboru w programie rozpocznie się 29 sierpnia br. od godz. 8. W sierpniowym naborze ze wsparcia będzie mogło skorzystać kolejnych 260 rodziców.

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” to projekt funkcjonujący od pięciu lat. Realizuje go Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oferując refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Warunek otrzymania wsparcia jest jeden - trzeba powrócić do pracy np. po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.

Rekrutacja do kolejnego naboru w programie rozpocznie się 29 sierpnia br. od godz. 8 i potrwa do 31 sierpnia br. do godz. 15.30. Elektroniczny nabór formularzy prowadzony będzie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl. Co ważne, kandydat do projektu w dniu rozpoczęcia rekrutacji wypełniając formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. Liczy się również data wpływu wniosku. Kilka dni przed naborem, w dniach 24-25 sierpnia br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uruchomi wersję testową formularza rekrutacyjnego. Będzie on udostępniony na stronie https://wup.witkac.pl (po zalogowaniu się na platformie internetowej).

W sierpniowym naborze ze wsparcia będzie mogło skorzystać kolejnych 260 rodziców. Dzięki „Skarbom” opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka: w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Zgodnie z przyjętymi zasadami z pomocy „Skarbów” mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym), pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. W tej rekrutacji mają szansę na 156 miejsc w projekcie. SSW obejmuje obecnie 74 gminy w woj. zachodniopomorskim. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

W rekrutacji w sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością.

Ogłaszana w sierpniu rekrutacja skierowana jest do osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i planują powrócić do pracy maksymalnie do 30 listopada b. Osoby bezrobotne/ bierne zawodowo (w tym przebywające na urlopie wychowawczym) są zobowiązane do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie miesiąca od dnia umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 30 września br. na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie informacje, dokumenty, regulaminy, zasady naboru dostępne są na stronie internetowej WUP w Szczecinie: https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/mae-skarby/

