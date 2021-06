Wkrótce kolejne zmiany organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej

anatol

2021-06-10 23:20:10

pragne zauwazyc ze juz od ponad 10 lat cała droga od mostu dlugiego do kijewa jest co jakis czas w przebudowie. a to remont trasy zamkowej wczesniej przebudowa-rozbudowa struga, ukladanie z poprawkami torow na prawobrzeze stosunkowo nie tak dawno (na pewno ponad 10 lat temu) prowadzony byl remont obecnie remontowanej estakady no i ten wezeł kijewo. kto tedy nie kursuje to nie wie jak mozna wykonczyc kierowcvow przez lata... a teraz bedzie budowane rondo na energetykow za jakis czas most kłodny .