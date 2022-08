"Wisło, jak ja ci zazdroszczę Czajki" na Trasie Zamkowej

"Wisło, jak ja ci zazdroszczę Czajki" - taki transparent zawisł na szczecińskiej Trasie Zamkowej w sobotę podczas Żagli 2022. To nawiązanie do awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie z 2020 roku. W jej wyniku do Wisły trafiły ścieki. Obecna katastrofa ekologiczna na Odrze jest problemem o większej skali.©℗

Tomasz 2022-08-21 16:44:53 Nienawisc do Polski stad az w oczy bije! Chamski tekst o 5 milionach turystow z Ukrainy? Juz nie 5 a dwa gwoli szczegółów a po drugie to uchodzcy wojenni! Chamstwo ogromne tego kto tak napisał! Tusk ma w d.... Polskę!

Do pieniactwa 2022-08-21 16:23:18 Ciekawe co mają do powiedzeni ci wszyscy pieniacze polityczni, którzy podłapali fake newsy od sąsiadów zza Odry, no te "pewne info" o rtęci w Odrze. Niemal w każdym większym zbiorniku, jeziorze, rzeczkach masowo padają ryby! Czy tam też jest rtęć? Może warto aby polityczni pieniacze w tym temacie się zamknęli, i nie produkowali się przy okazji przed kamerami, w mediach , portalach i na różnych TT czy fejbuczkach! Sytuacja jest ciężka i warto aby, zamiast się produkować coś zrobili w temacie!

Reklama 2022-08-21 15:37:20 Co się stało że pisowi w Szczecinie reklamują radziecki samochód o nazwie Czajka którym jeździli w tamtym czasie dygnitarze komunistyczni Moskwy i Warszawy a obecnie dygnitarze Kremlowscy Putinowce

Waldek 2022-08-21 15:25:40 Co.mądrzejsi zwolennicy PO uważają że Tusk przegrzał temat, w ramach walk frakcyjnych wypuścili przeciek z nagraniem z tvn że Tuskowi nie chce się pracować w Sejmie.

@Adrian Janecki 2022-08-21 14:14:53 Chyba przeceniasz zdolność dyskutantów do prowadzenia merytorycznej dyskusji w oparciu o fakty. Totalna opozycja odpala 111% emocji ale niestety nie rozumie że oskarżenia formułowane pod adresem obecnej władzy są zarzutami nie tylko wobec PiS ale też nich samych. A już słowne fekaliaty o rzekomo 800mld euro/złotych których nie dostajemy świadczą o kompletnie innym poziomie histerii...

do @p... 2022-08-21 14:10:37 Zmiany klimatu to naturalna prawda, ale druga naturalna prawda to przerost gatunku ludzkiego w ciągu 100 lat z mniej niż 2 mld do 8 mld !!!, to to jest katastrofa dla całego ekosystemu Ziemi, a co za tym idzie, rabunkowe zużywaniu zasobów naturalnych.

Adrian Janecki 2022-08-21 13:33:43 Kontynuując. Jeśli przyczyny śnięcia ryb były naturalne, to nie ma takiego rządu, który by mógł temu zaradzić. Jeśli był to efekt przestępstwa, to jeśli obecne prawo wymaga zmian, np. zwiększenia kar, to pytanie do władzy ustawodawczej, a nie do rządu. Rząd jedynie może być odpowiedzialny za nadzór służb odnośnie prewencji (tu procedury zawiodły choćby patrząc na ilość nielegalnych spustów) i usuwania skutków katastrofy (też zawiodły procedury). Ale to różni się od braku kontroli jak w Czajce.

Nick 2022-08-21 13:33:00 Za to kibole mogą na miejskim stadionie race odpalać,bluzgać,wywieszać różne transparenty nie związane ze sportem wtedy problemu nie ma

Adrian Janecki 2022-08-21 13:25:05 Czajki i katastrofy na Odrze nie można porównywać. Odra jest zatrutą rzeką, ale przyczyny obecnego śnięcia ryb, mogą być zarówno naturalne, być efektem zaniedbań czy też celowego działania. W przypadku Czajki przyczyną był brak nadzoru i błędy w projekcie. Więc jedyne co można porównywać, to stopień zaniedbań w obu przypadkach. Należy też rozróżniać prewencję od usuwania skutków. W przypadku Czajki wina władz Warszawy była oczywista, jednak wina rządu w sprawie Odry jest wątpliwa...

Pawel 2022-08-21 13:04:21 Szkoda ze nie mamy wyboru i na Pis trzeba bedzie glosowac

Łysy 2022-08-21 12:42:35 Patologia to seba

Łajdaki 2022-08-21 12:39:45 Zniszczyli i niszczą dalej naród a jeden smiec nawet zablokował 800 miliardow zl z kasy ue dla Polakow, to jakim trzeba być s,,,,,,,m aby coś takiego zrobić swojemu narodowi a teraz wzięli się za niszczenie i degradację natury rzeki, lasy itd. Tluste koty w ciagu kilkuletniego korytowania stali się milionerami kosztem reszty narodu a przed dojściem do władzy mieli nawet ujemne konta. Oto cały pis z swoim opetancem z Zoliborza i biznesmena Spół Srebrna która zgarnela część W-wy gdzie 2 wieże

Szczecińscy 2022-08-21 12:09:37 shiteaters pozdrawiają i zazdroszczą Warszawie!!

Robek 2022-08-21 11:54:47 Gdańsk ma Martwą Wisłę, Szczecin zawsze chciał dorównać Gdańskowi, dlatego los obdarował nas Martwą Odrą.

Donald Rtęć 2022-08-21 11:45:05 Ha ha, myślą że kawałkiem szmaty zmienią rządy bo Niemcy bardzo się denerwują że rtęć się nie przyjęła w Polsce

Seba 2022-08-21 10:47:42 Niestety patologia pisowska dalej wierzy nierobom rzadowym....

fin 2022-08-21 10:35:15 pieprzeni pisowcy , odwalcie się

Ehh 2022-08-21 10:31:58 Pisiorstwo zabiło nam Odrę

Piotr 2022-08-21 10:28:08 Wywieszenie szmaty z tekstem pełnym bełkotu ma działać na emocje. Puste teksty nic nie wnoszą do życia ludzi czy stanu gospodarki dla ludzi. Nudna prowakacja dla mas ślepo wierzących w przekaz ulicznej szmaty. Interesy zagraniczne dalej są popierane przez polityków, urzędników, togowców i mundurowych. Cale grono u koryta dostaje super pensje, diety i kilka stanowisk.

Zielona Opcja 2022-08-21 10:25:08 Tak się zastanawiamy gdzie są ci wszyscy od obrony ekologii i postępu, te strajki klimatu, zieloni, ekolodzy grinpisiu, sympatycy PO i Hołowni wreszcie elgiebiete? Tak wrażliwi na klimat rośliny i zwierzęta zostawili Odrę do obrony strażakom, wędkarzom i wojewodzie. Okazuje się że na nich właśnie liczyć nie można gdy trzeba bronić przed wtórnym zarażeniem od tego co spłynęło z lubuskiego bo tam więcej zajmują się polityką niż Odrą

Więcej 2022-08-21 10:23:48 Więcej takich idiotycznych plakatów. Trzeba zapewnić PiS trzecią kadencję.

Zgredek 2022-08-21 09:54:12 Tusk powiedział prawdę. Obrzydza go perspektywa siedzenia w sejmie. Facet ma niezłą emeryturę z Unii i po co mu to potrzebne. Gdyby teraz opozycja wygrała wybory to musiałaby posprzątać po PiS. Miliardy długów poukrywane po funduszach poza budżetem państwa, firmy bankruty jak kiedyś stocznia co to tyle krzyku o nią było. Sam PGNiG ma 16 miliardów złotych straty, elektrownie ledwo dyszą a ceny węgla je dobiją. 5 milionów turystów ze wschodu z darmową opieką i plusami. I teraz brać władzę?.

MLASK! 2022-08-21 09:39:43 Dzisiaj niedziela, więc prezesik Kaczyński idzie na obiad do magister Przyłębskiej. Będzie ryba duszona w Odrze.

123 2022-08-21 09:38:43 Ryba psuje się od głowy...hasło cały czas aktualne.

jj 2022-08-21 09:36:31 Przecież tam nie ma żadnego napisu tylko narysowany szkielet ryby

mieszkaniec 2022-08-21 09:34:35 @Donald Rtęć: od tego są odpowiednie slużby które są utrzymywane z podatków obywateli.Wędkarze sprzątal i sprzątają ryby nadal mimo ze to nie ich zadanie.Za utrzymanie drzew odpowiada właściciel terenu na którym rosną -w większości gmina i lasy.

czytam 2022-08-21 09:31:28 Głupi popis skończonych cymbałów.

Totalna opozycja 2022-08-21 09:08:12 Potwierdza tylko to co piszę od długiego czasu, totalna opozycja nie jest alternatywą dla PiS, jest jego odbiciem, to są strzaskane lustra w których wzajemnie odbija się nienawiść wobec Polski i Polaków. To jak izomeria nienawiści, antypolskości, polonofobii, jedni są bardziej lewo a drudzy bardziej prawo ale dalej jest to ta sama materia rzeczy a lewo i prawo są tu jedynie umownymi deskryptora mi tej samej choroby... Jak można chcieć katastrofy ekologicznej dla rzeki? Jak można tak pisać?

Cały PIS 2022-08-21 09:05:29 Z ostatnich ustaleń wypłynęło pismo od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym opisano pobranie próbek z Odry pod koniec lipca i na początku sierpnia ze wskazaniem nienaturalnie wysokiego nasycenia tlenem i wskazania, że prawdopodobnie substancja, która dostała się to rzeki to metyzelyn. Czyli rząd wiedział od 3.08.2022 r. że Odra została skażona.

Lolek 2022-08-21 09:00:55 Przecież Szczecin tez puszczał do Odry , lewactwo pewnie nie ogarnia , ale na takiej " Szczajce " nieźle przytulili .

Pestycydy 2022-08-21 08:50:27 PO rtęci i słonej wodzie Niemcy każa swoim wyznawcom w Polsce uwierzyć w skażenie pestycydami. Leming jest tak wyćwiczony przez propagandę że łyknie to i uwierzy że Czajka uratowała Wisłę

@p... 2022-08-21 08:44:10 Klimat w historii ziemi zawsze się ocieplał albo ochładzał. I to bez ingerencji człowieka. Nic na to nie poradzimy. Patrząc na nasz syfiasty polski klimat, gdzie 2-3 jest ciepło, a reszta to czysta depresja, to dobrze że się ociepla. Z nami czy bez nas.

Piękne hasło!! 2022-08-21 08:35:26 - napisał znany szczeciński koprofag.

8 2022-08-21 08:32:14 Skoro jest tam 8 gwiazdek, to można do takich osobników śmiało napisać ich językiem (bo inaczej nie zrozumieją), czyli po prostu: Wypier....!

Donald Rtęć 2022-08-21 08:32:13 Szkoda że aktywistów nie bylo przy sprzątaniu padłych ryb i stać ich tylko na plakat. Tak samo nie widać ich przy podlewaniu drzewek