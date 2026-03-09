Wiosny zły płomień. Fakty nie mity

Wypalanie traw jest nielegalne. Bardzo często wzniecający ogień nad jego rozprzestrzenianiem się tracą kontrolę. Koszty pożarów, jakie z nieużytków przenoszą się choćby na zabudowania gospodarskie czy las każdego roku – co potwierdzają strażacy – są ogromne. Fot. RDLP Szczecin

„Chrońmy przyrodę i nasze bezpieczeństwo. Nie wypalaj traw!” – przekonują strażacy i podejmują ogólnopolską kampanię społeczną ph. „Stop pożarom traw”.

Wiosną częściej płoną trawy i nieużytki. Podpalane przez ludzi, którzy tkwią w błędnym przekonaniu, że w ten sposób użyźniają ziemię.

– Wypalanie traw nie użyźnia gleby i nie przyspiesza wzrostu roślin. To szkodliwy mit. W rzeczywistości powoduje: wyjałowienie i zniszczenie naturalnych procesów w glebie, emisję szkodliwych substancji do atmosfery, śmierć wielu zwierząt i zniszczenie ich siedlisk, a także duże ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na lasy i zabudowania – ostrzega asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Ekolodzy i strażnicy przyrody przytaczają wiele argumentów przeciwko wiosennemu wypalaniu nieużytków: „Wysoka temperatura zabija wszelkie żywe organizmy znajdujące się w glebie i na jej powierzchni, wśród nich ważne dla prawidłowego rozwoju roślin mikroorganizmy. W trakcie wypalania giną zwierzęta – pożyteczne dla upraw i ważne ekologicznie, stanowiące niezbędne ogniwo w utrzymaniu właściwej równowagi biologicznej na danym terenie; giną płazy i gady, małe ssaki (ryjówki, krety) oraz ptaki wijące swe gniazda lub wysiadujące młode”.

Statystyki – jak wskazuje rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – najlepiej oddają zatrważającą skalę tego zjawiska. Tylko w ub. roku ponad 35 tysięcy pożarów dotyczyło wiosennego wypalania traw, z czego 1897 wydarzyło się w naszym województwie. W bieżącym roku skala zjawiska jest równie niepokojąca. W Zachodniopomorskiem strażacy ugasili już 79 płonących traw i nieużytków.

Wypalanie traw jest nie tylko działaniem bezmyślnym, świadczącym o niskim poziomie wiedzy, świadomości, kultury rolnej i ekologicznej. Jest też nielegalne.

– Grozi za to kara nagany, aresztu lub grzywny nawet do 30 000 zł, a w przypadku spowodowania dużego pożaru – nawet do 10 lat więzienia – przypomina asp. Dariusz Schacht i zachęca: „Chrońmy przyrodę i nasze bezpieczeństwo. Nie wypalaj traw! Reaguj i edukuj innych. Jeśli zauważysz pożar – natychmiast zadzwoń pod numer 112”. ©℗

(an)

