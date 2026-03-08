Groźny pożar garażu w gminie Dobra. Zagrożone były sąsiednie budynki

Fot. OSP Dobra

Do niebezpiecznego pożaru doszło w miejscowości Rzędziny w gminie Dobra. W ogniu stanął tam garaż i powstało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki.

Do akcji gaśniczej skierowane zostały dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrej wspierane przez OSP Wołczkowo i Państwową Straż Pożarną.

- Po przyjeździe na miejsce, przystąpiliśmy do działań gaśniczych mających na celu opanowanie ognia i zapobieżenie jego rozprzestrzenieniu się na sąsiednie obiekty - relacjonują druhowie z OSP Dobra.

Strażakom udało się ugasić ogień i nie dopuścić do rozszerzenia się pożaru. Podkreślają oni, że było to możliwe dzięki sprawnej współpracy wszystkich służb.

(k)

