Niedziela, 08 marca 2026 r. 
Groźny pożar garażu w gminie Dobra. Zagrożone były sąsiednie budynki

Data publikacji: 08 marca 2026 r. 10:53
Ostatnia aktualizacja: 08 marca 2026 r. 11:48
Groźny pożar garażu w gminie Dobra. Zagrożone były sąsiednie budynki
Fot. OSP Dobra  

Do niebezpiecznego pożaru doszło w miejscowości Rzędziny w gminie Dobra. W ogniu stanął tam garaż i powstało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki.

Do akcji gaśniczej skierowane zostały dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrej wspierane przez OSP Wołczkowo i Państwową Straż Pożarną.

- Po przyjeździe na miejsce, przystąpiliśmy do działań gaśniczych mających na celu opanowanie ognia i zapobieżenie jego rozprzestrzenieniu się na sąsiednie obiekty - relacjonują druhowie z OSP Dobra. 

Strażakom udało się ugasić ogień i nie dopuścić do rozszerzenia się pożaru. Podkreślają oni, że było to możliwe dzięki sprawnej współpracy wszystkich służb.

(k)

