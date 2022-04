Wiosnne porządki na Północy

W słoneczną sobotę (23 kwietnia) w Szczecinie wielu mieszkańców dzielnicy Północ włączyło się do sprzątania swojej okolicy. Wiosenne porządki zorganizowały osiedla: Stołczyn, Gocław, Golęcino i Bukowo.

- U nas na Stołczynie akcję pod hasłem „Wiosenne porządki na Północy" organizujemy, wraz z partnerami, po raz szósty - mówi Wisława Rycerz ze Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. - Chcemy wszystkim przypomnieć, że warto zadbać o swoją przestrzeń. To jest nasz dom, nie brudźmy, nie śmiećmy - w przyjaznym i czystym otoczeniu życie się lepiej i zdrowiej.

W tym roku kontenery na Stołczynie stanęły przy ul. Kolejowej, gdzie sprzątanie koordynowało Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku, przy ul. Monterskiej, gdzie akcję prowadziło Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum i przy ul. Wincentego Witosa - tą grupą opiekowała się Rada Osiedla Stołczyn. Na miejscu na chętnych do pomocy czekały rękawice i worki. Sprzątający znajdowali mnóstwo śmieci - opon, butelek, worków foliowych, kartonów, desek, nie brakowało gabarytów, które zamiast do Ekoportu, ktoś wyrzucił w krzaki.

- Na pewno na Stołczynie brakuje śmietników, choćby wzdłuż ul. Nad Odrą - mówi Wiesława Rycerz. - Ale to nie powód, by śmiecić wokół. Czasem pojemnik jest pusty, a śmieci leżą obok.

Z roku na rok chętnych do wspólnego sprzątania jest więcej. Tym razem porządki na Północy wsparli także mieszkający w tej dzielnicy Ukraińcy. Choć szykują się do świąt, znaleźli czas i z chęcią włączyli się do akcji.

Po wspólnej pracy czekał poczęstunek - kiełbaski z grilla i ciasto. ©℗

(gan)

Fot. Anna Gniazdowska