WIOŚ alarmuje o nielegalnym demontażu barki. To zagraża środowisku

Fot. WIOŚ

W Szczecie trwa nielegalny proceder demontażu barki, prowadzony nad brzegiem kanału w bezpośrednim sąsiedztwie Odry Zachodniej - alarmuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. To nie pierwszy taki przypadek, podkreślają inspektorzy.

Inspektorzy WIOŚ cięcie łodzi zobaczyli dzięki wykorzystaniu drona. Barka demontowana jest bez zabezpieczenia wód i gleby, czyli - bez instalacji do przetwarzania statków posiadającej możliwość oddzielenia wód, do których przedostają się farby zawierające TBT, tj. związki miedzi i cyny pod nazwą tributylocyna. Te związki ulegają wolno rozkładowi w środowisku wodnym i mają silną tendencję do bioakumulacji w osadach dennych oraz organizmach wodnych.

Jak informuje Inspektorat: "Analogiczny proceder został wykryty w pierwszej połowie 2023 r. Wówczas ten sam przedsiębiorca dokonał nielegalnego demontażu dwóch barek, również nad brzegiem rzeki. WIOŚ w Szczecinie złożył wówczas zawiadomienie (z dnia 3.04.2023 r. i 28.08.2023 r.) o popełnieniu przestępstwa polegającego na nielegalnym cięciu barek przy ul. Tama Pomorzańska 13 D w Szczecinie (na brzegu rzeki Odry). W dniu 28 listopada 2023 r. – Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście umorzyła śledztwo w tych dwóch sprawach, stwierdzając, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. WIOŚ w Szczecinie 7.12.2023 r. złożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże zażalenie na umorzenie śledztwa".

Inspektorzy WIOŚ przekazują, że stale monitorują ten teren, przeprowadzają kontrolę tego przedsiębiorcy oraz dokumentują nielegalne działania, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Inspektorów WIOŚ zagrażają środowisku naturalnemu.

Za nielegalny demontaż barek przedsiębiorca może otrzymać karę administracyjną w wysokości do 1 mln zł za każdą barkę.

(as)