Wigilia kapitańska w klubie „Pod Masztami”

Alicja

2022-12-21 10:54:59

Mój mąż jest dyrektorem... A tu, mój mąż jest kapitanem...Ciekawa jestem ilu z tych starszych panów ma ważny dyplom kapitana lub pełni taką funkcję na statku. No właśnie. Poza tym nawet jeśli niektórzy mają dyplom kapitana to z różnych względów nie pełnią funkcji kapitana na statku, a są np. pierwszym oficerem. To jest raczej wigilia ludzi morza a nie wigilia kapitanów. No tak, niektórzy potrzebują się podbudować słowem kapitan i wyróżnić się od innych pracowników na statku. Ach te kompleksy...