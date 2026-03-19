Wielkie sprzątanie w Świnoujściu. Setki ton piasku po zimie

Fot. UM Świnoujście

W Świnoujściu trwa akcja pozimowego sprzątania miasta. W marcu na ulice wyjechały samochody sprzątające, które będą odpiaszczać i zamiatać jezdnie, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Prace obejmą również mechaniczne usuwanie darni i zanieczyszczeń wzdłuż krawędzi jezdni. Prace wykonywane będą przy sprzyjającej pogodzie.

– Do wykonania – jak co roku – jest bardzo dużo. Zima pozostawiła na ulicach około 400 ton piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń, dlatego pierwszym etapem wiosennych porządków jest dokładne odpiaszczanie nawierzchni. W wielu miejscach pracować będą jednocześnie zamiatarki mechaniczne oraz ekipy sprzątające chodniki i ścieżki rowerowe – podkreśla Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych w Świnoujściu. – Sprzątanie dotyczy nie tylko ulic, ale także placów i wszystkich promenad. Ręcznie sprzątane będą również wejścia na plażę. W kolejnych miesiącach myte będą znaki drogowe oraz przystanki autobusowe.

Miasto apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na pracujące pojazdy sprzątające i – w miarę możliwości – nieparkowanie samochodów w miejscach objętych w danym dniu sprzątaniem. Ułatwi to sprawne przeprowadzenie prac i pozwoli dokładniej oczyścić jezdnie oraz chodniki.

Wiosenne sprzątanie ulic potrwa kilka tygodni i obejmie kolejne części miasta. Dzięki temu po zimie Świnoujście będzie gotowe na nadchodzącą Wielkanoc, a później majówkę. Teraz czas zrobić z tym porządek.

(b)

