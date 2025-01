Worki z piaskiem zostaną w Świnoujściu co najmniej do lutego

Worki z piaskiem rozmieszczono w najbardziej zagrożonych miejscach. Fot. UM Świnoujście

W miniony weekend Świnoujście stanęło w obliczu poważnego zagrożenia związanego z tzw. cofką. Silny wiatr wiejący z kierunku północno-zachodniego i północnego oraz sztorm na Bałtyku spowodowały napór wody, który podniósł poziom wody w kanale portowym. W najbardziej narażonych miejscach umieszczono worki z piaskiem, które pozostaną jeszcze w tych miejscach co najmniej do lutego, ze względu na prognozy meteorologiczne przewidujące możliwość ponownego wystąpienia tego zjawiska.

Kilka dni temu w Świnoujściu wiał bardzo silny wiatr z kierunku północno-zachodniego i północnego, na Bałtyku był sztorm. W wyniku tych warunków atmosferycznych doszło do tzw. cofki. Woda zaczęła napierać na brzegi, w kanale portowym i w wielu miejscach nad Zalewem Szczecińskim jej poziom znacznie się podniósł. Przekroczone zostały stany alarmowe, sytuacja stawała się poważna.

Władze Świnoujścia we współpracy ze służbami podjęły decyzję o natychmiastowych działaniach mających na celu zabezpieczenie miasta przed zalaniem.

– Trudna sytuacja stanowiła poważne wyzwanie dla służb – podkreśla Beata Olszewska z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście. – Bardzo istotnym elementem działań ratunkowych było odpowiednie rozmieszczenie worków z piaskiem w miejscach najbardziej zagrożonych. Zastosowanie worków z piaskiem w takich sytuacjach jest standardową metodą obrony przed zalaniem, ponieważ piasek skutecznie blokuje napływającą wodę.

Jak dodaje, worki z piaskiem ułożono przy ulicy Wybrzeże Władysława IV w celu zabezpieczenia slipów przed zalaniem wodami z kanału portowego. Szczególne zagrożenie występowało również w dzielnicy Przytór, gdzie wzmocniono wał za pomocą ponad 100 worków z piaskiem, co skutecznie zatrzymało rozprzestrzenianie się wody.

Przez niemal dwie doby, także w nocy, strażacy PSP ze Świnoujścia, OSP Przytór i Karsibór oraz Wojskowa Straż Pożarna zabezpieczali workami z piaskiem zagrożone odcinki wałów. Sytuacja została opanowana.

Według zaleceń wojewody zachodniopomorskiego, worki z piaskiem, które zostały rozmieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie Świnoujścia, mają pozostać tam co najmniej do lutego. Jest to podyktowane prognozami meteorologicznymi, które wskazują na możliwość ponownego wystąpienia podobnych warunków atmosferycznych.

– Prosimy o nieusuwanie, nieuszkadzanie ani nieprzemieszczanie worków, aby zapewnić skuteczność tej ochrony przed kolejnymi zagrożeniami – apeluje UM Świnoujście.

(ek)