Wielkie granie w szpitalu przy Unii Lubelskiej

Czy to ten Ordynator od KOpert ?

@@księgowośc

2025-01-26 14:54:26

Niech ordynator Galej zrobi bardziej ambitny eksperyment i usunie ściany, zasilanie oraz personel i zostawi ten sprzęt. A propos to jak sie ordynator stara o swój oddział skoro nie dostał ani złotówki na sprzęt od NFZ. Może powinien stymulować działaczy PO by to się poprawiło