Finał WOŚP w Szczecinie. Będzie się działo

Fot. Tomasz TOKARZEWSKI / archiwum

Jak co roku finałowi WOŚP w Szczecinie towarzyszyć będzie wiele ciekawych wydarzeń – koncerty, występy, pokazy, licytacje. Atrakcje szykują m.in. Dom Kultury Słowianin, Nowa Dekadencja, Centrum Handlowe Galaxy i Stara Rzeźnia.

W całym województwie zarejestrowanych jest 108 sztabów WOŚP, w Szczecinie 9. To: Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP Hufiec ZHP Szczecin-Pogodno, Szkoła Podstawowa „TAK”, TKKF „Orkan”, Centrum Kształcenia Sportowego, Make It Funky Production, Centrum Mistrzostwa Sportowego, Hufiec Szczecin ZHP oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy.

Jak zawsze wiele będzie się działo w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”. Szykują się tu licytacje i atrakcje muzyczne. O godz. 12 na Łasztowni rozpocznie się 17. edycja biegu „Policz się z Cukrzycą”. O godz. 11.30 przy Wyspie Bielawa – w sąsiedztwie Morskiego Centrum Nauki – odbędzie się pokaz ratowniczy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przy MCN usytuowana zostanie scena, na której w godz. 11-20 prezentować się będą zachodniopomorscy wykonawcy. Po godz. 20 odbędzie się „Światełko do Nieba”. Widzowie mogą spodziewać się iluminacji z gmachu MCN oraz pokazu laserowego połączonego z bezhukowymi fajerwerkami. Na zakończenie – ok. godz. 20.15 – Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie zaprosi mieszkańców do wspólnego odśpiewania hymnu WOŚP oraz zatańczenia poloneza.

Po raz kolejny szczeciński Finał WOŚP odbędzie się też na dwóch scenach: Domu Kultury Słowianin oraz Nowej Dekadencji – Szczecińskiego Centrum Kultury. Zapowiedziano liczne koncerty, występy i pokazy lokalnych i regionalnych artystów, a wszystko to przeplatane licytacjami. Sporo atrakcji szykuje CHR Galaxy – w programie m.in. występy muzyczne i taneczne, pokazy tresury psów, nauka udzielania pierwszej pomocy, zabawy dla dzieci, spotkania z koszykarzami King Wilki Morskie i siatkarkami Chemika Police, licytacje, a o godz. 20 „Światełko do Nieba”. Po raz czwarty Północna Orkiestra Szczecina zagra dla WOŚP na Stołczynie. Wydarzenie odbędzie się w OKS Hutnik Szczecin, potrwa w godz. 14-17 przy ul. Nehringa 69.

Finałowi WOŚP towarzyszą jak zawsze licytacje. Włączą się do nich prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który proponuje przejażdżkę zabytkowym samochodem, można też licytować flagę i konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z podpisem marszałka Sejmu Szymona Hołowni, przekazaną przez wojewodę Adama Rudawskiego, a marszałek Olgierd Geblewicz zachęca do licytowania muralu, który towarzyszył uczestnikom 30. edycji Pol’and’Rock Festival w Strefie Pomorza Zachodniego.

Oto lista miejsc, gdzie można się wybrać:



* Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii PUM w Szczecinie: https://www.facebook.com/klpediatrii.szczecin

https://www.facebook.com/events/1103322221261933

* Nowa Dekadencja - Szczecińskie Centrum Kultury i Dom Kultury Słowianin: https://www.facebook.com/events/523070567095506?locale=pl_PL

* Dom Kultury Słowianin: https://facebook.com/events/s/33-fina%C5%82-wosp-szczecin-nowa-de/523070567095506/

* Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia: https://www.facebook.com/events/853288863480793?locale=pl_PL



* Finał WOŚP Łasztownia: https://www.facebook.com/events/436100536135557?locale=pl_PL



* 17. bieg "Policz się z cukrzycą" w Szczecinie: www.facebook.com/share/p/17D2pT5B12



* CHR Galaxy: https://www.facebook.com/GalaxyCentrum?locale=pl_PL



* Galeria Handlowa Turzyn: https://www.facebook.com/events/1640325877364070?locale=pl_PL

* Stołczyn po sąsiedzku – sąsiedzkie atrakcje i moc serca dla WOŚP: https://www.facebook.com/share/p/1Dtu6WMUFw/

* Morskie Centrum Nauki: https://www.facebook.com/photo?fbid=1138072718326396&set=a.351426970324312&locale=pl_PL

* Piwnica Kany: https://www.facebook.com/events/2036856863478091



* Szczecińskie Am'cary wraz z Przyjaciółmi: www.facebook.com/events/1743809093142145



* GOKSiR Przecław: 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przecławiu - Sztab #7695

https://facebook.com/events/s/33-fina%C5%82-wielkiej-orkiestry-sw/1719041948898315/

