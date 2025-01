Nadmorska Kolej Wąskotorowa pojedzie z WOŚP

Fot. Nadmorska Kolej Wąskotorowa

Przed nami kolejny weekend z rewalską wąskotorówką. Zimowe kursy odbędą się w sobotę i w niedzielę, kiedy to Nadmorska Kolej Wąskotorowa po raz kolejny wyruszy w trasę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Pociągi jeździć będą według zimowego rozkładu jazdy, który dostępny jest na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl. W niedzielę nie będą sprzedawane bilety, a z przejazdów nadmorską kolejką będzie można skorzystać po wrzuceniu dobrowolnego datku do puszek kwestujących w pociągu wolontariuszy z niechorskiego sztabu WOŚP. Całkowity dochód z kwesty na pokładzie wąskotorówki przekazany zostanie na rzecz 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki jest wsparcie dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz finansowanie badań naukowych.

Spółka Nadmorska Kolej Wąskotorowa od wielu lat przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Jerzego Owsiaka, współpracując ze sztabami WOŚP w Niechorzu i w Gryficach. Oprócz wsparcia w ramach orkiestrowych przejazdów wąskotorówką na niedzielnych aukcjach w Gryficach i w Rewalu będzie można wylicytować przekazane przez spółkę przedmioty, m.in. rodzinne bilety przejazdowe oraz kolejkowe gadżety.

Dla osób, które w niedzielę nie będą miały możliwości wzięcia udziału w aukcjach w Gryficach i w Rewalu, kolejowa spółka przekazała w tym roku 2 vouchery na przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową w kabinie maszynisty. Będzie to jedyna okazja w sezonie przewozowym 2025, aby odbyć podróż zabytkową koleją wąskotorową na trasie z Gryfic do Pogorzelicy w kabinie lokomotywy spalinowej Lxd2 i zobaczyć na żywo maszynistów w akcji. Termin przejażdżki oraz trasę przejazdu właściciel vouchera będzie mógł ustalić indywidualnie.

Licytacja, organizowana przez gryficki sztab WOŚP potrwa do piątku, 31 stycznia 2025 r. Aukcja vouchera znajduje się na portalu Allegro pod linkiem.

Licytacja niechorskiego sztabu WOŚP potrwa do poniedziałku, 10 lutego 2025 r. i znajduje się pod linkiem.



Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w licytacjach nie tylko miłośników zabytków techniki i pasjonatów kolei wąskotorowej, ale również tych, którzy lubią w nietuzinkowy sposób spędzić czas podczas wakacji.

(k)