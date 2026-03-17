Wielkanocna pomoc dla rodaków na Litwie. Dwa busy z darami wyruszają ze Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

​Ponad sześćset paczek świątecznych z artykułami spożywczymi i upominkami dla najmłodszych trafi w tym tygodniu do rąk Polaków mieszkających w rejonach solecznickim oraz wileńskim. Transporty przygotowane przez Fundację Polskie Wartości wyruszyły z Pomorza Zachodniego dziś o świcie, by jeszcze przed Wielkanocą dotrzeć bezpośrednio do domów najbardziej potrzebujących rodzin oraz lokalnych ośrodków polonijnych.

​Logistyka tegorocznego przedsięwzięcia została oparta na dwóch samochodach dostawczych, co pozwoli wolontariuszom sprawniej poruszać się po litewskich drogach i docierać bezpośrednio pod wskazane adresy prywatne. W transportach znajduje się 230 dużych paczek przygotowanych z myślą o całych rodzinach oraz około 450 mniejszych pakietów w ramach akcji „Zajączek”, które w czwartek trafią do dzieci. W paczkach dla najmłodszych znalazły się przede wszystkim słodycze i przekąski, mające umilić czas oczekiwania na święta. Zespół planuje dotrzeć na miejsce we wtorek wieczorem, aby od środy od rana rozpocząć intensywną pracę w terenie.

​Inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia licznej grupy osób, które poświęciły swój czas na przygotowanie darów. W pakowanie zaangażowali się działacze opozycji antykomunistycznej oraz młodzież szkolna. Wśród wolontariuszy znalazły się grupy z prywatnej szkoły w Gryfinie oraz uczniowie z Polic, którzy od wielu lat systematycznie wspierają działania fundacji. Praca przy segregowaniu towarów i zabezpieczaniu kartonów trwała do ostatnich godzin przed wyjazdem.

– To po prostu konkretna robota do wykonania – mówi Ania jedna z wolontariuszek. – Wiemy, że te paczki muszą być dobrze zabezpieczone, żeby wszystko dojechało w całości do tych rodzin.

​Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskie Wartości, podkreśla merytoryczny i wspólnotowy wymiar akcji, wskazując na konieczność podtrzymywania więzi z rodakami na Kresach.

– Jedziemy na Litwę, przede wszystkim w rejon solecznicki i wileński, by dostarczyć pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują – zapowiadał w poniedziałek. – Chcemy, aby te dzieci i rodziny mogły poczuć, że ludzie w Polsce cały czas o nich pamiętają, dlatego większość paczek dostarczymy tym razem osobiście, bezpośrednio do ich domów.

Po zakończeniu dystrybucji darów w rejonach wileńskim i solecznickim wolontariusze powrócą do kraju, kończąc kolejną misję wsparcia dla Polaków na Litwie. ©℗

(dg)

