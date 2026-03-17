Wielkanocna pomoc dla rodaków na Litwie. Dwa busy z darami wyruszają ze Szczecina

Ponad sześćset paczek świątecznych z artykułami spożywczymi i upominkami dla najmłodszych trafi w tym tygodniu do rąk Polaków mieszkających w rejonach solecznickim oraz wileńskim. Transporty przygotowane przez Fundację Polskie Wartości wyruszyły z Pomorza Zachodniego dziś o świcie, by jeszcze przed Wielkanocą dotrzeć bezpośrednio do domów najbardziej potrzebujących rodzin oraz lokalnych ośrodków polonijnych.
Logistyka tegorocznego przedsięwzięcia została oparta na dwóch samochodach dostawczych, co pozwoli wolontariuszom sprawniej poruszać się po litewskich drogach i docierać bezpośrednio pod wskazane adresy prywatne. W transportach znajduje się 230 dużych paczek przygotowanych z myślą o całych rodzinach oraz około 450 mniejszych pakietów w ramach akcji „Zajączek”, które w czwartek trafią do dzieci. W paczkach dla najmłodszych znalazły się przede wszystkim słodycze i przekąski, mające umilić czas oczekiwania na święta. Zespół planuje dotrzeć na miejsce we wtorek wieczorem, aby od środy od rana rozpocząć intensywną pracę w terenie.
Inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia licznej grupy osób, które poświęciły swój czas na przygotowanie darów. W pakowanie zaangażowali się działacze opozycji antykomunistycznej oraz młodzież szkolna. Wśród wolontariuszy znalazły się grupy z prywatnej szkoły w Gryfinie oraz uczniowie z Polic, którzy od wielu lat systematycznie wspierają działania fundacji. Praca przy segregowaniu towarów i zabezpieczaniu kartonów trwała do ostatnich godzin przed wyjazdem.
– To po prostu konkretna robota do wykonania – mówi Ania jedna z wolontariuszek. – Wiemy, że te paczki muszą być dobrze zabezpieczone, żeby wszystko dojechało w całości do tych rodzin.
Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskie Wartości, podkreśla merytoryczny i wspólnotowy wymiar akcji, wskazując na konieczność podtrzymywania więzi z rodakami na Kresach.
– Jedziemy na Litwę, przede wszystkim w rejon solecznicki i wileński, by dostarczyć pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują – zapowiadał w poniedziałek. – Chcemy, aby te dzieci i rodziny mogły poczuć, że ludzie w Polsce cały czas o nich pamiętają, dlatego większość paczek dostarczymy tym razem osobiście, bezpośrednio do ich domów.
Po zakończeniu dystrybucji darów w rejonach wileńskim i solecznickim wolontariusze powrócą do kraju, kończąc kolejną misję wsparcia dla Polaków na Litwie. ©℗
