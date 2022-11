Wielka akcja przeciw pedofilom. Zatrzymania także w Zachodniopomorskiem

FIGO

2022-11-06 11:01:19

Skoro ludzie " oświeceni " twierdzą , że marsze LGBT i inne dziadostwo Sorosa jest legalne , to trzeba koniecznie ujawnić dane personalne osobników .Na paradzie wolno "gołą d..pą świecić" , pokazywać wyuzdane makijarze , przebieractwo i ogólnie biorąc ped...stwo , to koniecznie upublicznić dane osobowe , a nie chować za parawanem praw osobowych i konstytucji . Chcieli wolności , to niech jej doświadczą .Może nie karajmy takich czynów , bo są takie ludzkie. Czy tęczowe piątki w szkole to zło ?!