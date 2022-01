Na niemal pół godziny przed godz. 18 w sobotę stanęły szczecińskie tramwaje. Nie kursowało 5 z 11 linii.

Do zatrzymania doszło ok. godz. 17.50 na odcinku pomiędzy pl. Kościuszki i Bramą Portową, gdzie zabrakło napięcia. Dyspozytor Centrali Ruchu ZDiTM tłumaczy to niesprzyjająca aurą i porywistymi podmuchami wiatru.

Według prognoz najgorsze jest jeszcze jednak przed nami. Do niedzieli może wiać nawet z prędkością ok. 120 km na godz.

