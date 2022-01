Synoptycy ostrzegają: będzie wiało i lało

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem w całym regionie. Drugi i trzeci stopień zagrożenia obowiązuje od godz. 16 w sobotę (29.01) do godz.15 w niedzielę (30.01).

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h w porywach do 75 km/h, szybko wzrastającego na 65 km/h do 80 km/h, w porywach do nawet 130 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami mogą pojawić się burze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc. W związku z dynamicznymi warunkami pogodowymi ostrzeżenie może ulec aktualizacji.

oprac. (rj)